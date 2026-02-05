Кінець епохи "чорної" оренди житла: у Раді анонсували штрафи

Оренда житла в Україні / © ТСН.ua

В Україні готують реформу ринку оренди житла, яка зробить неофіційне здавання квартир фінансово ризикованим. Влада планує запровадити обов’язкову реєстрацію договорів та систему мотивації для орендодавців.

Про це розповіла народна депутатка від фракції «Слуга народу» Олена Шуляк, повідомляє «Телеграф».

Обов’язкова реєстрація договору оренди житла

Шуляк пояснила, як держава планує вивести з тіні доходи від оренди нерухомості. На власників житла чекають знижені податки, але водночас — суворі штрафи за відмову від легалізації.

«Ми вирішили, що спочатку попрацюємо над зменшенням податків, а наступним кроком буде обов’язкова реєстрація договору у відповідній системі. Поки тривають дискусії, чи потрібен буде нотаріус для кожного договору оренди, але якась обов’язкова реєстрація повинна бути: через „Дія“, синхронізацію з іншими реєстрами», — розповіла народна обраниця.

Штрафи за незареєстрований договір оренди

Вона розтлумачила, що означає «обов’язкова» реєстрація договору, а також відповіла на запитання про те, що примусить орендодавця зареєструвати договір.

«Коли ми говоримо про обов’язкові речі, то повинна бути якась відповідальність. Якщо людина не реєструє свій договір оренди, то до неї буде застосовуватись висока відповідальність. Наприклад, у вигляді суттєвого штрафу. І люди вже не будуть ризикувати, тому що у тебе завжди є сусіди, які можуть розказати, податкова, яка може перевірити. Коли ти будеш розуміти, що можеш отримати високий штраф, то ти подумаєш і краще зареєструєш договір оренди», — розповіла Шуляк.

Політикиня висловила переконання, що запровадження обов’язкової реєстрації договорів оренди є лише питанням часу. За її словами, влада готує комплексні стимули для власників житла. Зокрема, Шуляк підкреслила переваги «білого» доходу: легалізація оренди відкриває громадянам доступ до банківських послуг, зокрема дозволяє безперешкодно оформлювати іпотеку, брати кредити на авто чи підтверджувати платоспроможність.

«Але, дійсно, буде частина людей, які не захочуть показувати [дохід від оренди] тому для них буде розроблена трошки інша система мотивації для того, щоб вони захотіли обов’язково зробити таку реєстрацію і щоб не було вигідно здавати в оренду квартиру без такої реєстрації«, ­– додала народна депутатка.

Нагадаємо, раніше Шуляк повідомила, що у Верховній Раді готують законопроєкт для регулювання роботи рієлторів, який почнуть розробляти після ухвалення закону про житлову політику. За словами депутатки, в Україні працює до 40 тис. фахівців без чітких стандартів якості, тому мета реформи — зробити їхні послуги прозорими, а оплату — відповідною до реального обсягу роботи, а не за формальний доступ до інформації. Нові правила мають запровадити обов’язкову реєстрацію рієлторів, вимоги до їхньої кваліфікації, письмове оформлення договорів та відповідальність за порушення.