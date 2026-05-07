Від Малоросії до Великоросії: історик пояснив, як обидві назви належали Києву

Термін «Великоросія», яким у Російській імперії називали власне московитські землі, а російські пропагандисти називаютьРосію, на противагу «Малоросії», тобто України теж є вкраденим в українців. Як виявилося, в давнину «Великоросією» називали території, що належать сучасній Україні, і які не мають жодного стосунку до Москви.

Про це заявив відомий богослов, доктор філософських наук за спеціальністю «Богослов’я», директор Інституту Гаффінгтона у Лос-Анджелесі архімандрит Кирило Говорун.

Священник переглядав візантійські історичні джерела — так звані тактикони (τακτικά) або нотиції (notitiae), офіційні та напівофіційні списки єпископських кафедр у Візантії.

«У всіх тактиконах київські митрополити стандартно позначалися як „російські“ — не „руські“ і не „рутенські“, а саме ο Ρωσίας. Вже в піздньовізантійську добу тактикони починають називати їх „митрополитами Київськими і всієї Росії“ (μητροπολίτης Κυέβου και πάσης Ρωσίας). Причому υ у назві міста слід вимовляти як українське „и“, а не „і“», — зазначив Кирило Говорун.

Він з’ясував, що відпочатку ХІІІ століття, тактикони розрізняють «Великоросію» (Μεγάλη Ρωσία) і Малоросію (Μικρά Ρωσία). Але Ообидві «рОсії» входили до Київської митрополії. До «Великої Росії» тактикони відносять, наприклад, Чернігів, Переяслав, Канів та Галич. Так, Галич з XIV стає на короткий час окремою митрополією під прямою юрисдикцією Константинополя, але потім знову повертається під Київ.

«Тактикон 1340-х років… конкретизує, що тоді вважалося Малоросією: теперішні Волинь, Галичина та Холмщина. Також, увага, до Малоросії віднесено Смоленськ (Σμόλεσκον у рукописі)», — зазначив богослов.

У наступному пості науковець уточнює, до Малої Росії відносили Перемишльську, Луцькау, Турівську (Турів — місто у Гомельській області Білорусі) і Холмську єпархії.

З цього Говорун робить висновок, що Москва вкрала в українців не лише назву «Росія», але навіть назву «Великоросія». Бо сама Московія у тактиконах не згадується ані як Великоросія, ані навіть як Малоросія.

Кирило Говорун уточнив, що розрізнення між великоруською і малоруською ідентичністю є дуже раннім — ще навіть до заснування Москви. Сама значно пізніше присвоїла собі великоруську ідентичність, залишивши Україні малоруську ідентичність. Нагадаємо, що в ХІХ ст. Росія заборонила навіть цей термін, залишився позначення для українських земель як «юго-западные земли».

«Спочатку ж обидві ідентичності були внутрішньоукраїнськими і не виходили за межі історичної Київської Русі. Розрізнення між ними підсилилося саме піднесенням, а потім занепадом Галицько-Волинського князівства, яке й ототожнювалося із Малою Росією», — зазначив науковець.

