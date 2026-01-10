Кінець "студентської" відстрочки: у Раді готують радикальні обмеження для чоловіків 25+

Абітурієнти / © УНІАН

У Верховній Раді готують зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту.

Цю ініціативу озвучив народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в етері телемарафону.

«Зараз у Верховній Раді, в Комітеті з безпеки, оборони та розвідки, є один із законопроєктів, який, звичайно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один з цих законопроектів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки у віці 25+, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних передвищих або професійних навчальних закладів, не матимуть права на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни», — розповів він.

Нардеп зазначив, що до 2022 року в Україні в системі вищої, професійної передвищої освіти в середньому навчалися близько 30 тисяч чоловіків старше 25 років. Станом на 1 вересня 2025 року їх налічувалося вже у 8,5 разу більше — близько 250 тисяч осіб.

«Держава не може обмежити право на освіту, звичайно, але тим часом буде перевіряти, як ці люди насправді навчаються. І Державна служба якості освіти вже провела велику кількість перевірок, в результаті яких було відраховано майже 50 тисяч осіб, які насправді не навчалися, а тільки формально ховалися в цих навчальних закладах», — пояснив Бабак.

За слолвами нардепа, також перевірялося керівництво навчальних закладів. За його словами, вже є вісім кримінальних справ щодо масового набору таких людей до навчальних закладів.

Раніше повідомлялось, що головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про посилення мобілізації і рекрутингу у відповідь на наступ окупаційного війська РФ.