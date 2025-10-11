Українські біженці

Готовність українських біженців повернутися додому визначається трьома ключовими факторами: завершенням війни, наявністю гарантій безпеки та впровадженням політичних реформ.

Про це свідчать результати нового опитування, проведеного Інститутом ifo серед українців у Європі.

Зазначається, що майже кожен другий український біженець заявив, що був би готовий повернутися, якби Україна відновила кордони 1991 року, а також вступила в НАТО і отримала перспективу вступу до Європейського Союзу. Також більшість респондентів відповіла, що для них обов’язковими умовами повернення в Україну є поліпшення ситуації на ринку праці та боротьба з корупцією.

Згідно з опитуванням, без виконання хоча б однієї з перерахованих вище умов тільки 3% українських біженців готові повернутися додому.

«Суверенітет над усією територією країни і надійні гарантії безпеки є основними умовами для повернення українських біженців. Економічні чинники менш важливі для їхньої готовності повернутися», — розповіла дослідниця Інституту ifo Івонн Гісінг.

Згідно з опитуванням, ймовірність повернення біженців збільшиться на 10,8%, якщо Україна відновить свої кордони 1991 року. Членство в НАТО з відповідними гарантіями безпеки збільшить шанс повернення біженців на 7,1%, а часткове звільнення окупованих територій — на 6,8%, підкреслили дослідники.

Менш важливим для багатьох респондентів виявилася ситуація на ринку праці в Україні. Тільки 4,1% опитаних відповіли, що для них поліпшення ситуації на ринку праці є однією з головних умов для повернення. Крім того, перспектива вступу до ЄС, а також зниження рівня корупції в Україні, згідно з опитуванням, збільшить шанс повернення біженців на 3%.

«Формування післявоєнного порядку визначатиме, чи повернуться мільйони біженців, чи залишаться назавжди за кордоном. Це має вирішальне значення для економічного та демографічного майбутнього України. Навіть якщо Україна не зможе звільнити окуповані території, надійні гарантії безпеки, перспектива членства в ЄС та інституційні реформи по боротьбі з корупцією в поєднанні з позитивним економічним розвитком можуть спонукати близько 30 відсотків біженців повернутися», — додала Пану Поутваара, керівник Центру міграції та економіки розвитку Інституту ifo.

Це опитування було проведено серед 2543 українських біженців у 30 європейських країнах.

З яких країн біженці вже не захочуть повертатися

Раніше доктор економічних наук, фінансист і експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький розповів, що після завершення повномасштабної війни в Україну найскладніше буде повернути біженців, які працевлаштувалися у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах та Ірландії. За його словами, першими почнуть повертатися українці із сусідніх країн — Польщі, Чехії, Угорщини та Молдови.

Крім того, Гайдуцький зазначив, що ще одним стимулом для повернення додому для українців стане наявність власного житла. Адже українцям не доведеться витрачати 20-30% доходу на оренду, яку вони сплачують за кордоном.

Нагадаємо, у Німеччині збираються призупиняти виплату допомоги тим, хто тричі пропустить прийом у центрі зайнятості.