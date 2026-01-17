ТСН у соціальних мережах

Кінець війни та вибори: Віталій Кім озвучив свій прогноз на 2026 рік

Кім прогнозує зупинку війни та вибори уже у цьому, 2026 році.

Коли зупиниться війна: прогноз Віталія Кіма

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім очікує, що у 2026 році закінчиться війна та будуть вибори.

Про це він заявив в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті Мосейчук+.

«Від 2026 року я очікую зупинку війни, виборів, реалізації плану Маршалла для України», — сказав він.

Нагадаємо, Віталій Кім запевнив, що не готується до виборів, бо «не було такої команди».

Раніше президент Зеленський назвав умови та терміни проведення в Україні виборів та референдуму. Також Зеленський заявив, що підтримує голосування через «Дію» на виборах.

