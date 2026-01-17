- Дата публікації
Кінець війни та вибори: Віталій Кім озвучив свій прогноз на 2026 рік
Кім прогнозує зупинку війни та вибори уже у цьому, 2026 році.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім очікує, що у 2026 році закінчиться війна та будуть вибори.
Про це він заявив в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті Мосейчук+.
«Від 2026 року я очікую зупинку війни, виборів, реалізації плану Маршалла для України», — сказав він.
Нагадаємо, Віталій Кім запевнив, що не готується до виборів, бо «не було такої команди».
Раніше президент Зеленський назвав умови та терміни проведення в Україні виборів та референдуму. Також Зеленський заявив, що підтримує голосування через «Дію» на виборах.