Кінець війни та вибори: Віталій Кім озвучив свій прогноз на 2026 рік

Коли зупиниться війна: прогноз Віталія Кіма

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім очікує, що у 2026 році закінчиться війна та будуть вибори.

Про це він заявив в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті Мосейчук+.

«Від 2026 року я очікую зупинку війни, виборів, реалізації плану Маршалла для України», — сказав він.

Нагадаємо, Віталій Кім запевнив, що не готується до виборів, бо «не було такої команди».

Раніше президент Зеленський назвав умови та терміни проведення в Україні виборів та референдуму. Також Зеленський заявив, що підтримує голосування через «Дію» на виборах.