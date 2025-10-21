Кінець війни в Україні: експерт пояснив, чому заяви депутатів не відповідають реальності

Війна

Реклама

Заяви депутатів про «кінець війни» не мають під собою підґрунтя. В першу чергу тому, що Путін не демонструє готовність відійти від своїх вимог, наприклад, щодо передавання під контроль Москви усієї території Донецької області.

Таку думку висловив військово-політичний експерт, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь у коментарі BBC News Україна.

Експерт наголосив, що це неприйнятна вимога для української влади, про що вже публічно заявляв президент України Володимир Зеленський.

Реклама

«Насправді немає жодних ознак того, що Путін зараз скаже, що відмовляється від вимоги капітуляції України», — сказав аналітика.

Самусь впевнений, що стан економіки та армії в РФ ще дозволяє їй вести активні бойові дії не менше року.

За даними експерта, набір контрактників до російської армії все ще перебуває на достатньому рівні, а проблеми в економіці РФ не настільки суттєві, щоб змусити Кремль погодитися на зупинку війни.

«Очевидно, що проблеми в економіці є. Але також очевидно, що Путін вважає, що він може ще цю зиму воювати і весь 2026 рік. У нього немає нагальної потреби зупинки. Я не бачу жодних ознак, що Путін вважає, що йому щось особисто загрожує», — зазначив він.

Реклама

На думку Самуся, зупинка бойових дій можлива лише в двох варіантах. Це або капітуляція України, або рішучі дії Трампа щодо примушення РФ до миру.

«Якщо Трамп скаже Путіну, що дає йому останню реальну можливість. Якщо він скаже: „Або ти зараз припиниш вогонь, або я передаю Україні буквально все, я знімаю з себе будь-які обмеження з точки зору передачі зброї. І тоді начувайся! Я просто не буду брати слухавку від тебе рік. Через рік зв’яжемося“. Лише в такому випадку у Путіна почнеться мандраж», — переконаний військово-політичний експерт.

Нагадаємо, лідер України Володимир Зеленський вважає, що зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни. Для цього потрібно тиснути на РФ усіма можливими способами.