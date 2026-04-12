Кінець заморозків і дощі: детальний прогноз на завтра, 13 квітня

Погода на 13 квітня / © УНІАН

Реклама

У понеділок, 13 квітня, в Україні розпочнеться поступова зміна погодних умов — температура повітря поволі ставатиме теплішою.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Де завтра йтиме дощ

За словами Діденко, 13 квітня дощі точно пройдуть у південній частині та у центральних областях. На решті території України ймовірність опадів менша — або без істотних опадів, або місцями невеликий дощ.

Реклама

Вітер очікується східних напрямків, помірний.

Температура повітря та нічні заморозки

Синоптикиня попереджає, що температура повітря вночі ще буде низькою, подекуди із заморозками. Проте вдень нарешті почне теплішати, стовпчики термометрів піднімуться до +10+13 градусів, у східній частині тепліше, до +15 градусів.

Погода в Києві

У Києві завтра без істотних опадів. Вночі +1+4 градуси, на околицях можливі заморозки, вдень 13-го квітня +8+10 градусів.

«На тижні заморозки відступлять, дні стануть теплішими, сонечка побільшає», — додала Діденко.

Реклама

Нагадаємо, що у Львові погода 12 квітня стала рекордно холодною для міста за останні 40 років.