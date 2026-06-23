КіноПульс із Київстар ТБ: на Поляні ВДНГ стартує сезон подій для всієї родини

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Упродовж сезону на гостей чекатимуть благодійні покази, події для дітей та батьків, ініціатива на підтримку донорства крові, інклюзивний кінопоказ, лекторій, а також зустрічі, присвячені сучасному українському кіно та його творцям. І, звісно, українські та світові кінохіти, які можна буде легально переглянути під відкритим небом на великому LED-екрані, насолоджуючись атмосферою літніх кіновечорів.

Першою подією сезону стане «Пульс майбутнього: дитинство в кадрі», яка відбудеться вже 28 червня. Це сімейний захід, що об’єднає розваги для дітей з аніматорами, корисні поради для батьків від психологині Олени Науменко та перегляд мультфільму в кінотеатрі просто неба.

У центрі заходу — тема дитячих пригод і піратських історій, яка в ігровому форматі допоможе поговорити з дітьми та батьками не лише про безпечне споживання контенту, а й про важливість підтримки легальних платформ і поваги до праці творців. Адже Київстар ТБ активно поповнює свою відеобібліотеку українськими проєктами та світовими новинками й послідовно сприяє формуванню культури відповідального споживання контенту, що є важливою передумовою для розвитку кіноіндустрії та появи нових якісних фільмів і серіалів. Також разом із командою SUDUM та в межах ініціативи «Чисте небо» платформа веде постійну антипіратську роботу: лише за 2025 рік було заблоковано понад 30 000 піратських відео

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У програмі події:

12:00-14:00 — піратська вечірка з аніматорами. На маленьких гостей чекатимуть тематичні ігри, конкурси та розваги, натхненні морськими пригодами, а також інтерактиви, що в доступній формі допоможуть дізнатися більше про важливість легального контенту та підтримки творців кіно.

12:30 — лекція для батьків від Олени Науменко — психологині-методистки, дитячої та юнацької психотерапевтки, сертифікованої арттерапевтки та авторки понад 300 публікацій і програм із психології та арттерапії.

Під час зустрічі «Діти, літо і гаджети» учасники поговорять про роль цифрових технологій у житті дітей, безпечне споживання контенту, можливостях Дитячого профілю на Київстар ТБ, а також про розвиток резильєнтності та психологічну підтримку дітей і дорослих після стресових подій, зокрема обстрілів. Лекція проходитиме у легкому інтерактивному форматі та передбачає спілкування з учасниками. Окрему увагу буде приділено формуванню культури відповідального споживання контенту та важливості легального перегляду фільмів і серіалів як способу підтримки українських та світових творців.

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О 14:00 відбудеться показ анімаційного фільму «Капітан Шаблезуб і чарівний діамант» на великому екрані під відкритим небом і з частуванням маленьких глядачів попкорном.

Подія відбудеться на локації «Поляна ВДНГ» у Києві за адресою: просп. Академіка Глушкова, 1.

Вхід — вільний! Участь у події безоплатна за умови попередньої реєстрації за посиланням.

Проєкт «КіноПульс» поєднує класичні стрічки, що стали частиною українського культурного коду, зі світовими кінохітами та новими originals Київстар ТБ, які формують сучасний наратив українського кіно. У центрі — думка про те, що кіно не завершується фінальними титрами: воно продовжується у спільних емоціях, важливих розмовах і добрих справах, які народжуються після перегляду.

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Слідкуйте за анонсами наступних подій сезону «КіноПульс» у Telegram-каналі «Кіно для ТБ».

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