Кинули антисептик у вогонь: у школі на Закарпатті 15-річна учениця отримала опіки обличчя

Кинули антисептик у вогонь: у школі на Закарпатті 15-річна учениця отримала опіки обличчя

У дитини обпечене обличчя та груди.

В одному із сіл Тячівського району Закарпатської області із опіками обличчя госпіталізували 15-річну дівчину. Дитина постраждала через необережне поводження з вогнем під час шкільної перерви.

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Про це повідомили в Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги

Інцидент стався 29 вересня об 11:39. За даними медиків, шестеро підлітків біля сільської школи під час перерви розвели вогнище та вилили туди антисептик.

"Спиртовий розчин спалахнув і полум’я перекинулось на волосся та одяг школярки. На щастя, полум’я миттєво загасили і одразу ж викликали швидку", - повідомили медики.

Потерпілу госпіталізували. У дівчини діагностували опіки I та II ступенів обличчя та грудної клітини. Стан дівчини задовільний.

Нагадаємо, в Одеській області троє маленьких братиків отримали опіки під час розпалювання печі.

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