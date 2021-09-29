Кинули антисептик у вогонь: у школі на Закарпатті 15-річна учениця отримала опіки обличчя

У дитини обпечене обличчя та груди.
В одному із сіл Тячівського району Закарпатської області із опіками обличчя госпіталізували 15-річну дівчину. Дитина постраждала через необережне поводження з вогнем під час шкільної перерви.
Про це повідомили в Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги
Інцидент стався 29 вересня об 11:39. За даними медиків, шестеро підлітків біля сільської школи під час перерви розвели вогнище та вилили туди антисептик.
"Спиртовий розчин спалахнув і полум’я перекинулось на волосся та одяг школярки. На щастя, полум’я миттєво загасили і одразу ж викликали швидку", - повідомили медики.
Потерпілу госпіталізували. У дівчини діагностували опіки I та II ступенів обличчя та грудної клітини. Стан дівчини задовільний.
Нагадаємо, в Одеській області троє маленьких братиків отримали опіки під час розпалювання печі.