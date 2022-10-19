"Кинули під деревом, таке ставлення скотське": поранений окупант поскаржився, що його кинули напризволяще (перехоплення)

Поранених російських окупантів залишають з осколочними пораненнями без допомоги чекати на евакуацію.

Російські окупанти скаржаться на скотське ставлення командування до поранених.

Про це свідчить перехоплена ГУР Міноборони розмова окупанта з дружиною.

Окупант розповідає, що отримав осколкові поранення, бо ЗСУ скинули з дрона вибухівку. Вояка отримав поранення в груди та ногу. Свої посадили його під дерево і залишили самого, чекати на евакуацію.

"Ось кинули під деревом. Таке ставлення скотське. Промедол собі просрочений вколю, якщо гірше стане. Що мені тут замерзати. Ні одягу, нічого немає. Всім пох*р на мене", - говорить окупант.

Зауважимо, що Україна дотримується міжнародних конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Здатися в полон, можна зателефонувати за номерами: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від військовослужбовців РФ.

Якщо чат-бот з якихось причин не працює, то російські військовослужбовці можуть звернутися до СБУ.

Нагадаємо, що на Харківщині в полон до ЗСУ потрапили двоє "свіжемобілізованих" росіян. Вони встигли повоювати 2 дні.

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