Під Запоріжжям COVID-19 лікують педіатри, ЛОРи, хірурги та гінекологи

Через велику кількість хворих на коронавірус залучають фахівців усіх лікарських спеціальностей.

У Мелітополі Запорізької області у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією та швидким розповсюдженням COVID-19 посилили штат ковідних шпиталів. Для допомоги інфекціоністам почали залучати ЛОРів, гінекологів, кардіологів тощо.

Про це повідомляється на сайті Мелітопольської міської ради.

На сьогодні у Мелітополі працюють одразу три ковідних шпиталі: на базі оновленої інфекційної лікарні, у дитячому санаторії, у гінекологічному корпусі та у колишньому інфекційному відділенні ЦРЛ. У зв'язку із величезним навантаженням на лікарів, ковідні шпиталі вирішено посилити лікарями інших спеціальностей.

"Сьогодні медперсонал ковідних шпиталів працює на знос, дуже втомлюється. Нам була потрібна зміна для них та посилення складу. На жаль, такої кількості інфекціоністів у Мелітополі немає — у нашому місті їх лише 10. Тому ми запросили працювати в шпиталі лікарів інших спеціальностей, щоб допомогти колегам впоратися зі складною епідситуацією. Так, були залучені терапевти, пульмонологи, ендокринологи, педіатри, кардіологи, ЛОР-лікарі та хірургічна служба", - розповіла директорка ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Лариса Саприкіна.

Сьогодні у ковідних шпиталях Мелітополя, крім інфекціоністів працюють терапевти, педіатри, ЛОР-лікарі, пульмонологи, кардіологи, ендокрінологи, реаніматологи і лікарі-інтерни. Загалом у шпиталях працюють 54 лікарі.

Також на чергування у ковід-відділення виходять представники адміністрації місцевих лікарень.

Нагадаємо, що у Мелітополі Запорізької області ситуація з коронавірусом залишається напруженою. Через завантаженість медиків роботою, рідним пацієнтів ковідного госпіталю в Мелітополі призначення лікаря роздають вночі.

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