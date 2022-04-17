Кинули як гарматне м'ясо ЗСУ: музикантів Донецької філармонії обманом мобілізували і відправили на війну

Кинули як гарматне м'ясо ЗСУ: музикантів Донецької філармонії обманом мобілізували і відправили на війну

Людей запросили нібито для зйомок сюжету на ТБ, а на місці оголосили, що їх відправлять на фронт.

У Донецьку до лав збройних сил так званої "ДНР" мобілізували музикантів Донецької філармонії. Частина з нх загинула у боях із ЗСУ.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, музиканти опинилися на війні, бо їх обманули.

"Людей запросили нібито для зйомок сюжету на ТБ, а на місці оголосили, що їх відправлять на фронт. Далі їх без жодної підготовки кинули до Маріуполя, де фактично використовували як приманку для виявлення вогневих точок "Азова". Деякі музиканти вже загинули. Зокрема відомий джазовий виконавець Микола Звягінцев. У соцмережах у людей шок, навіть любителі росіянки розуміють, що музикантів просто безжально відправили на м'ясо. Сподіваюся, тепер усі, хто ходив на "референдум" у 2014 році та вимагав "республіку" - задоволені?", - резюмував Геращенко.

Нагадаємо, що На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зірвано план примусової "мобілізації". План з мобілізації 26 тис. "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки призовного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати "гарматним м’ясом" в армії окупанта.