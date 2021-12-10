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Кинув гранату в автомобіль: у Дніпрі під суд відправили чоловіка, який намагався підірвати сім'ю

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Кинув гранату в автомобіль: у Дніпрі під суд відправили чоловіка, який намагався підірвати сім'ю

pixabay.com

Внаслідок інциденту люди не постраждали.

У Дніпрі під суд відправили чоловіка, який кинув осколкову гранату в автомобіль із людьми.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Подія сталася ще у вересні 2021 року. Підозрюваний у скоєнні злочину кинув осколкову гранату Ф-1 в автомобіль, у якому перебувало подружжя. Внаслідок інциденту люди не постраждали, проте пошкодження отримало транспортний засіб.

“Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра направлено до суду обвинувальний акт відносно громадянина за закінчений замах на вбивство, носіння і зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Полтавській області засудили трьох чоловіків: вони били, топили і закопали живцем жінку.

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