Кинув на дорозі в нижній білизні: під Києвом затримали чоловіка, який жорстоко побив і зґвалтував жінку

Кинув на дорозі в нижній білизні: під Києвом затримали чоловіка, який жорстоко побив і зґвалтував жінку

Чоловіка затримали недалеко від місця події.

У Білій Церкві Київської області патрульні поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється в згвалтуванні і пограбуванні жінки.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Білої Церкві.

Інцидент стався вночі 30 вересня на проспекті Князя Володимира. Правоохоронці під час патрулювання помітили поряд з проїжджою частиною припаркований автомобіль Volkswagen, з якого вибігли чоловік і жінка і попросили у патрульних допомоги.

“Громадяни повідомили, що побачили на бордюрі жінку, яка сиділа в одній спідній білизні. Вона благала про допомогу та розказала, що її зґвалтували та нанесли тілесні ушкодження. Патрульним постраждала описала нападника як особу чоловічої статі віком 20-25 років”, — розповіли в пресслужбі патрульної поліції.

Постраждала також повідомила, що насильник вкрав у неї сумку з телефоном та цінними речами.

“Охоронці порядку передали орієнтування на злочинця усім іншим екіпажам та вирушили на обстеження прилеглої території. Дуже швидко вони знайшли сумочку в гіллі дерев. А неподалік виявили чоловіка, який підпадав під опис постраждалої. Патрульні зі взводу тактико-оперативного реагування (ТОР) затримали 21-річного чоловіка. Потерпіла впізнала в даному громадянинові свого кривдника”, — додали правоохоронці.

Нагадаємо, що на Волині чоловік зґвалтував дівчину, якій зробили гінекологічну операці.

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