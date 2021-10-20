Кинув на землю та тягав за волосся: у Харкові покарали 16-річного хлопця, який жорстоко побив 14-річну дівчину

Кинув на землю та тягав за волосся: у Харкові покарали 16-річного хлопця, який жорстоко побив 14-річну дівчину

Підліток побив дівчину на очах в однолітків.

У Харкові покарали 16-річного хлопця, який жорстоко побив 14-річну дівчину. Йому суд призначив 120 годин виправних робіт.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

За даними слідства, інцидент стався у липні 2021 року. Відео знущання з неповнолітньої опублікували у місцевому телеграм-каналі. Відомо, що 16-річний підліток на очах в однолітків накинувся на 14-річну дівчину. Він бив її по голові, кинув на землю та тягав за волосся. Дівчина намагалась прикритись від ударів агресора, проте він продовжував її лупцювати. За цим всім спостерігали інші підлітки, які не допомогли потерпілій. Правоохоронці встановили особу нападника та потерпілої.

Слідство з'ясувало, що хлопець побив дівчину через неприязні стосунки. Нападнику інкримінували нанесення легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України). У суді підліток визнав свою вину та розкаявся.

Комінтернівський районний суд м. Харкова призначив нападників 120 годин громадських робіт.

Нагадаємо, у Харкові чоловік забув поставити на паркінг своє авто і вийшов з нього, щоб побити іншого водія.

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