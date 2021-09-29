Кинув в голову пляшку, після чого добив ногою: у Дніпрі сталася кривава масова бійка (відео)

Кинув в голову пляшку, після чого добив ногою: у Дніпрі сталася кривава масова бійка (відео)

Постраждалого з черепно-мозковою травмою госпіталізували в лікарню.

У Дніпрі на Європейській площі сталася масова бійка. В результаті чого серйозно постраждав 32-річний чоловік.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, подія трапилася вночі 27 вересня на центральній площі міста. Там побилися п'ять чоловіків. Що саме стало причиною конфлікту, невідомо.

В ході інциденту один з учасників бійки — 19-річний хлопець — кинув в іншу молоду людину пляшку. Вона потрапила потерпілому в голову, після чого він впав на землю і втратив свідомість. Однак це не зупинило "бійця", який підійшов до вже лежичаї людини і вдарив її ногою по голові.

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Постраждалого госпіталізували в міську лікарню з черепно-мозковою травмою. Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у злочині.

“За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження”) КК України. Чоловіку повідомлено про підозру. Максимальне покарання передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до восьми років. Триває слідство”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Луцьку в загальноосвітній школі сталася бійка між школярами. Діти билися кулаками в голову та ногами по нирках.

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