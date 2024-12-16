Кіпер каже, що Одесу від російського десанту "врятував" митрополит УПЦ МП, який їздив з іконою вздовж моря

Також ТСН.ua зібрав, що відомо про митрополита УПЦ МП Агафангела, який нібито врятував Одесу від десанту російських окупантів.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що на початку повномасштабного вторгнення митрополит Одеський та Ізмаїльський УПЦ Московського патріархату Агафангел їздив з іконою вздовж узбережжя Чорного моря, після чого здійнявся шторм, який начебто завадив росіянам висадити десант.

Про це Кіпер сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Ще в перші дні війни Агафангел при своїх 84 роках, зараз йому вже 86, він взяв ікону.. і він майже цілий день чи цілу добу, я не буду зараз на цьому (акцентувати), щоб не помилитися, він взяв ікону і їздив вздовж узбережжя для того, щоби російські кораблі не змогли висадити тут десант. І ми точно знаємо, що 10 днів була буря сильна на Чорному морі, і десант (росіян) не зміг підійти до берегів саме Одещини", – стверджує голова ОВА.

Кіпер зазначив, що росіяни також шукали місце для висадки поблизу Кілії та Вилкового, однак цим намірам завадив шторм. "Навіть погода показувала, що Україну чіпати не можна", – сказавв він.

За його словами, на початку вторгнення митрополит Агафангел виступив за Україну, а також заборонив священникам згадувати за богослужінням патріарха РПЦ Кирила. Кіпер припустив, що удар по Спасо-Преображенському кафедальному собору Одеси міг бути відповіддю за підтримку Агафангела України.

"Коли почалася війна, настоятель (Агафангел) виступив за Україну. І це припущення, але він тоді заборонив в молитві згадувати непотрібних нам людей – і Кирила, і Путіна. І один із варіантів, що це саме йому передали такі вітання (удар по собору – ред.)" – сказав голова ОВА.

Що відомо про митрополита Агафангела

Митрополит Одеський та Ізмаїлський Агафангел (Саввін) – один із найстаріших і найвпливовіших ієрархів УПЦ Московського патріархату. Довгий час його називали лідером проросійського крила в УПЦ МП.

Агафангел (світське ім'я Олексій) – етнічний росіянин. Народився 1938 року у Липецькій області. З 1975 року був єпископом Вінницьким і Брацлавським, керівником Вінницької та Хмельницької єпархій. 7 вересня 1981 зведений у сан архієпископа, а 10 березня 1989 року — в сан митрополита.

У 1990 став народним депутатом України 1-го скликання.

Від 7 серпня 1991 року призначений митрополитом Івано-Франківським. Митрополит Агафангел відмовився їхати в Івано-Франківськ, бо єпархія Московського патріархату на Прикарпатті існувала лише де-юре. Більшість парафій перейшли або до УАПЦ або до УГКЦ.

Був один із "бунтівників" проти майбутнього патріарха Філарета і його намірів створити в Україні незалежну церкву.

Агафангел і майбутній патріарх Філарет

Після остаточного розколу УПЦ МП і обрання Володимира (Сабодана) митрополитом Київським був призначений митрополитом Одеським та Ізмаїльським, керівником Одеської єпархії УПЦ МП.

За інформацією з відкритих джерел, Агафангел благословив діяльність радикальної проросійської громадської організації "Единое Отечество", створеної Валерієм Кауровим.

У 2004, під час Помаранчевої революції, підтримував Віктора Януковича. На мітингу 23 листопада в Одесі він заявив:

"Віктор Федорович Янукович – достойно вибрана народом України людина. Він став лідером Української держави і сьогодні ми підтримуємо його як законно обраного президента нашої країни".

У 2006 та 2010 митрополит Агафангел очолював список Партії Регіонів на виборах в Одеську обласну раду, двічі стававши її депутатом. Йому також належать слова про те, що "Львів — це наша Чечня".

Фото: Думская

Після повномасштабного вторгнення

Після початку повномасштабного вторгнення Агафангел схоже, дещо змінив свої політичні погляди. Він засудив російську агресію, а після після удару росіянами по Спасо-Преображенського соборі в Одесі у липні 2023 року прямо звинуватив Росію і Путіна в геноциді українського народу.

31 жовтня 2024 був ініціатором заяви, в якій засудив анексію Кирилом Донецької єпархії УПЦ МП, зняття її керівника, уродженця Львова, митрополита Іларіона і заміну його на росіянина.

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