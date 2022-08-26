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Кириленко розповів, скільки людей досі залишаються у Донецькій області

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Кириленко розповів, скільки людей досі залишаються у Донецькій області

Фото: Associated Press

Збройні сили України контролюють 45% Донецької області.

Наразі на території Донеччині залишається приблизно 350 тисяч мирних мешканців. За останні пів року свої домівки покинули 3/4 населення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Всі населені пункти Донеччини обстрілюються російськими окупантами. До червня росіяни не змогли захопити всю область", - розповів Кириленко.

За даними Кириленка, до повномасштабного вторгнення на підконтрольній Донеччині постійно проживало 1 млн 670 тис. населення.

Як повідомлялося, перед початком наступного опалювального сезону держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області. Доведеться евакуювати як мінімум 200-220 тисяч місцевих мешканців. Втім, у людей буде можливість відмовитись від евакуації письмово.

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