Кириленко розповів, скільки людей досі залишаються у Донецькій області

Наразі на території Донеччині залишається приблизно 350 тисяч мирних мешканців. За останні пів року свої домівки покинули 3/4 населення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Всі населені пункти Донеччини обстрілюються російськими окупантами. До червня росіяни не змогли захопити всю область", - розповів Кириленко.

За даними Кириленка, до повномасштабного вторгнення на підконтрольній Донеччині постійно проживало 1 млн 670 тис. населення.

Як повідомлялося, перед початком наступного опалювального сезону держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області. Доведеться евакуювати як мінімум 200-220 тисяч місцевих мешканців. Втім, у людей буде можливість відмовитись від евакуації письмово.

Читайте також: