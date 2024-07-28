Кирило Буданов дав настанови випускникам Київської школи економіки

27 липня очільник ГУР України Кирило Буданов привітав випускників магістратури Київської школи економіки та поділився з ними своїми настановами. Він закликав молодих фахівців завжди прагнути бути «номером один» і постійно вдосконалювати свої знання.

Також Буданов отримав почесний докторський ступінь («Doctor Honoris Causa») за його внесок у розвиток української державності та стратегічну співпрацю з освітніми й науковими установами.

«Дякую Київській школі економіки за її діяльність. Для людини, яка прагне знань і готова до викликів, немає недосяжних цілей. Ви завжди маєте бути номером один. Я вірю в вас», — сказав керівник ГУР.

«Війна — це не найкраща сторінка в історії будь-якої держави. Однак війна також стимулює розвиток. Історичний досвід показує, що надзвичайні події завжди сприяли технологічним, індустріальним та науковим досягненням. Я впевнений, що Україна не є винятком, і ваш внесок та знання будуть вагомими», — додав він.

Після виступу випускники та гості мали можливість поспілкуватися з Кирилом Будановим. Вони обговорювали шляхи перемоги над Росією, потреби країни в кваліфікованих фахівцях та очікування від політики США.

На запитання про те, яких фахівців бракує Україні, очільник ГУР коротко відповів: «випускників Київської школи економіки».

На завершення зустрічі Буданов висловив упевненість у світлому майбутньому України: «Ми обов'язково будемо жити та працювати у вільній, незалежній Україні. Самі визначатимемо своє майбутнє та долю нашої країни. Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів».