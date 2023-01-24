Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу президента і показав її (фото)

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зранку 24 січня повідомив, що написав заяву про звільнення.

Про це він написав у своєму Телеграмі, де також показав написану ним заяву на звільнення.

Тимошенко у своєму пості висловив подяку родині, українцям, усім колегам і передусім, президенту України Володимиру Зеленському. Окремо він наголосив на вдячності ЗСУ, за те, що вберегли і зараз боронять нашу країну.

"Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді Директорату з питань регіональної політики Офісу президента. Без вас нічого б не було. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ - що вберегли і бороните нашу країну. Дякую дружині і сину. За розуміння і підтримку", - написав Тимошенко.

Наприкінець він додав: "Честь маю! До зустрічі. З повагою, Кирило Тимошенко".

Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення / Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Зазначимо, Тимошенко працював у штабі Зеленського під час президентської кампанії 2019 року, де відповідав за медіа та креатив виборчої кампанії. Після перемоги на виборах Зеленський призначив Тимошенка заступником голови тодішньої Адміністрації президента. Улітку 2019 року АП було перейменовано на Офіс президента і Тимошенко став заступником керівника Офісу президента України.

В Офісі президента Кирило Тимошенко відповідав за регіональну політику та за комунікацію з очільниками обласних військових адміністрацій та мерами міст, а також за велике будівництво і відбудову країни.

Президент України Володимир Зеленський погодив відставку Кирила Тимошенка та видав указ про його звільнення з посади.

"Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу президента України згідно з поданою заявою", - йдеться в указі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення 23 січня анонсував резонансні кадрові чистки у владі.

"Вже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі", - наголосив президент.

Раніше, вранці 17 січня, Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади радника Офісу президента.

ТСН.ua зібрав усі подробиці гучної справи.

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