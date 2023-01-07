Кіркоров, Петросян та Шуфутинський: РНБО запровадила санкції проти російських артистів

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Кіркорова, Алегрової, Доліної та інших російських артистів і пропагандистів.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо російських артистів.

Про це йдеться на сайті президента.

Так, Рада нацбезпеки і оборони 6 січня запровадила персональні санкції щодо низки осіб. Наступного дня, 7 січня, Зеленський ввів у дію відповідне рішення РНБО.

Серед російських артистів та інших осіб, що потрапили під санкції, зокрема: співачка і актриса Ірина Аллегрова, співак Роман Архипов, телеведуча Жанна Бадоєва, співак Дмитро Білан, рок-музикант Сергій Бобунець, телеведуча Дана Борисова, співак Олександр Буйнов, співачка Вікторія Дайнеко, музикант Валерій Дідюля, співачка Лариса Доліна, співаки Валерій Кіпєлов, Філіп Кіркоров і Лоліта Мілявська, оперна співачка Анна Нетребко, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П’єха, співачка Пелагея Телегіна, пропагандистка Маргарита Симоньян, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович та інші.

Нагадаємо, український шоумен Андрій Бєдняков потролив російський пропагандистів і розписав день "звичайного" українця. Зокрема, він написав, як він зустрічається з бійцями НАТО у ліфті щодня та роздає дітям зброю, а також не забув про "загниваюшій запад", як про це пишуть пропагандисти в РФ.

Читайте також: