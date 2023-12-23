Кіровоградщина опинилася під масованим ракетним ударом: що відомо про атаку

У суботу, 23 грудня, російська армія завдала ракетних ударів по Кіровоградській області. В регіоні спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Сьогодні Кіровоградщина - під масованим ракетним ударом. Відпрацювали захисники неба", - йдеться у повідомленні керівника ОВА.

За його словами, ППО знищила російські ракети над Кропивницьким та Олександрійським районами. Внаслідок падіння уламків виникли пошкодження.

"Уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня", - повідомив Райкович.

Нагадаємо, сьогодні у Кропивницькому пролунали вибухи під час тривоги, яка тривала від 09:55 до 11:16. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару. Моніторингові канали інформували про застосування ворогом ракет С-400.

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