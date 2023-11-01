Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за війну: в ОВА розповіли про наслідки атаки

Вночі проти 1 листопада російська окупаційна армія намагалася атакувати безпілотниками Кіровоградську область. Сили ППО збили над Кропивницьким дрон, уламки якого впали на залізничну контактну мережу.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, минулося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку.

Райкович зауважив, що цієї ночі Кіровоградщина пережила найдовшу повітряну тривогу за всю велику війну. Вона тривала 07 год. 55 хв - від 17:58 31 жовтня до 01:53 1 листопада.

Як повідомлялося, вночі РФ здійснила атаку на Україну. Загарбники вдарили ударними безпілотниками "Shahed-136/131" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Сили ППО знищили 18 дронів та одну ракету.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог поцілив у нафтопереробний завод у Кременчуці. Що відомо про наслідки?

Читайте також: