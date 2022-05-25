Лісгосп на Кіровоградщині через підсанкційні компанії Фірташа незаконно продавав за кордон деревину

Лісгосп на Кіровоградщині через підсанкційні компанії Фірташа незаконно продавав за кордон деревину

СБУ ліквідувала схему незаконного експорту державного лісу через підсанкційні компанії Фірташа.

Керівництво одного з державних підприємств лісового господарства у Кіровоградській області організувало схему незаконної переправки закордон оптових партій державної деревини цінних порід. Поставки лісу чиновники здійснювали за штучно заниженими цінами на підконтрольні іноземні фірми олігарха Дмитра Фірташа, який перебуває під санкціями РНБО.

Про це сьогодні, 25 травня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Таким чином, держбюджет недоотримував десятки млн. грн., які осідали на тіньових рахунках ділків, замість фінансування оборонних потреб України в умовах повномасштабної агресії рф.

Встановлено, що до організації протиправної діяльності причетне керівництво одного з державних підприємств лісового господарства у Кіровоградській області. Посадовці налагодили злочинний механізм одержання грошей на продажі за кордон пиломатеріалів з висококласних порід дубу.

Для реалізації оборудки, чиновники уклали договори з афілійованою комерційною структурою, яка зареєстрована в одній з європейських країн і входить до сфери управління підсанкційних компаній.

Згідно підписаних документів, представники держпідприємства постачали іноземній стороні лісопродукцію в промислових об’ємах за штучно заниженими цінами. Для цього, вносили недостовірні відомості щодо кількості та якості сировини, яку вивозили з території лісгоспу.

За попередніми даними, одержану «різницю», учасники схеми виводили у тінь через підконтрольні фірми.

Наразі керівнику держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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