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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
671
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2 хв

Кішка-героїня з Одеси веде родину в укриття під час тривог: історія, що підкорила Мережу

Домашня киця з Одеси не просто знає дорогу до укриття, а ще й контролює, щоб господарі були поруч.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Кішка

Кішка / © Unsplash

Кішка з Одеси настільки звикла до повітряних тривог, що вивчила шлях до укриття і щоразу тікає туди самостійно. Її поведінка зворушила мережу.

Про це пише «Українська правда».

Відео із чотирилапою героїнею, яка сама орієнтується в укритті та навіть озирається, аби пересвідчитись, що господарі не відстають, стрімко набирає популярність у TikTok. Його авторка — одеситка Вікторія Ільків — розповіла «Українській правді. Життя», як її киця навчилась так поводитись.

«Коли чує сирену, дивиться на нас і чекає реакції. Не боїться вибухів. А коли йдемо в укриття — біжить попереду і веде нас», — каже власниця.

/ © Українська правда

© Українська правда

П’ятирічну руду кицю подружжя взяло з притулку, де мешкало ще 25 котів. Саме вона сама обрала свою родину: сіла на руки — і залишилася з ними назавжди. Відтоді вона — повноправна частина родини, яка не просто адаптувалася, а й стала прикладом розумної реакції на тривоги.

Коли в місті лунає сирена, киця відразу рухається до виходу, орієнтуючись у просторі краще за багатьох людей. Після тривоги — точно знає, на якому поверсі виходити з ліфта. А коли повертається додому — біжить до миски за улюбленими смаколиками: нагетсами, креветками або Pringles.

/ © Українська правда

© Українська правда

Нагадаємо, попередні дослідження доводили, що лише 54% котів здатні впізнавати своїх власників лише за обличчям. Однак нове наукове відкриття свідчить: кішки можуть розпізнавати людей за запахом.

Цей аспект взаємодії людини та кота раніше не досліджувався, однак тепер вчені припускають, що нюх — ще один важливий канал зв’язку між пухнастими улюбленцями та їхніми господарями.

Хоча котів часто вважають відстороненими й байдужими до людей, сучасні дослідження спростовують цей стереотип. Науковці вже довели, що кішки запам’ятовують імена, які їм дають, можуть формувати індивідуальний стиль спілкування з господарем, а також надають перевагу соціальній взаємодії з людиною.

Завдяки останнім дослідженням стало зрозуміло: коти не лише встановлюють зв’язок через голос і зір, але й активно використовують нюх, як це роблять у спілкуванні з іншими котами. Зокрема, було помічено, що тварини приділяють набагато більше часу дослідженню запаху незнайомця, ніж знайомої людини, що свідчить про їхню здатність розрізняти людей саме за запахом.

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