Кишкові інфекції, малярія та поліомієліт: які інфекційні хвороби атакували українців торік

Також було зареєстровано два випадки бруцельозу, п'ять випадків лістеріозу, випадок черевного тифу та туляремії.

У 2021 році, у порівнянні з 2020, зросла кількість зареєстрованих випадків кишкових інфекцій встановленого та невстановленого походження, гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів (+44%), вірусних геморагічних гарячок (сім випадків), завезеної малярії (удвічі - ред.) та зареєстровано гострий поліомієліт.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Крім того, зареєстровано два випадки бруцельозу, п'ять випадків лістеріозу, випадок черевного тифу та випадок туляремії.

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Зменшується кількість зареєстрованих випадків вакцинокерованих інфекцій (кашлюк, правець, кір, краснуха, вірусний гепатит В, гемофільна інфекція). Лише епідпаротиту було зареєстровано більше на 7%.

Захворюваність на вірусні гепатити в цілому зменшилася, проте хронічного гепатиту С було виявлено більше, ніж у 2020 році.

Не було зареєстровано жодного випадку дифтерії, легіонельозу, орнітозу, рикетсіозів, холери.

Нагадаємо, що у дворічного хлопчика із Закарпаття, хворого на поліомієліт, виявили ще й коронавірус.

Додамо, що в Україні зафіксували кілька випадків поліомієліту. Недугу виявили в одному з селищ Рівненської області. Спершу хворобу діагностували у 1,5-річної дитини, потім — ще у шести осіб. Після чого до регіону відправили епідеміологів, які займаються вивченням обставин потрапляння до нашої країни інфекції.

Також у Рівненській області розпочалась масова вакцинація проти поліомієліту.

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