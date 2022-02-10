Кишкові інфекції, малярія та поліомієліт: які інфекційні хвороби атакували українців торік

Також було зареєстровано два випадки бруцельозу, п'ять випадків лістеріозу, випадок черевного тифу та туляремії.
У 2021 році, у порівнянні з 2020, зросла кількість зареєстрованих випадків кишкових інфекцій встановленого та невстановленого походження, гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів (+44%), вірусних геморагічних гарячок (сім випадків), завезеної малярії (удвічі - ред.) та зареєстровано гострий поліомієліт.
Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
- Крім того, зареєстровано два випадки бруцельозу, п'ять випадків лістеріозу, випадок черевного тифу та випадок туляремії.
- Зменшується кількість зареєстрованих випадків вакцинокерованих інфекцій (кашлюк, правець, кір, краснуха, вірусний гепатит В, гемофільна інфекція). Лише епідпаротиту було зареєстровано більше на 7%.
- Захворюваність на вірусні гепатити в цілому зменшилася, проте хронічного гепатиту С було виявлено більше, ніж у 2020 році.
Не було зареєстровано жодного випадку дифтерії, легіонельозу, орнітозу, рикетсіозів, холери.
Нагадаємо, що у дворічного хлопчика із Закарпаття, хворого на поліомієліт, виявили ще й коронавірус.
Додамо, що в Україні зафіксували кілька випадків поліомієліту. Недугу виявили в одному з селищ Рівненської області. Спершу хворобу діагностували у 1,5-річної дитини, потім — ще у шести осіб. Після чого до регіону відправили епідеміологів, які займаються вивченням обставин потрапляння до нашої країни інфекції.
Також у Рівненській області розпочалась масова вакцинація проти поліомієліту.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.