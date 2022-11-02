Кислиця назва умови, які захистять Україну він нових нападів Росії після перемоги

Розгром армії російських агресорів та їх вигнання з української території не дозволить повністю закінчити війну, але вона може закінчитись у випадку зміни режиму у РФ.

Таку думку висловив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

На його думку, перемога українських військових на своїй території не означатиме завершення війни: "якщо не буде проведено депутінізацію режиму у РФ, ми постійно житимемо в напрузі під загрозою повторення військової інтервенції".

Він зазначив, що гарантією безпеки для України в майбутньому буде кілька кроків, які Україна повинна виконати у найближчі роки:

вступ України до НАТО;

повна інтеграція в Євросоюз;

подальша розбудова "надзвичайно міцних" Збройних сил;

зміцнення економіки.

Зеленський за 1 листопада: російська ескалація, повітряний щит, енергобезпека, зерновий коридор

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про роботу місії МАГАТЕ та оцінив ядерну загрозу з боку РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що російські ЗМІ заявляють, що у війні в Україні загинуло понад 100 "мобіків".