Кістки і тіло немовляти перетворилися на попіл: моторошні подробиці загибелі сім'ї в Харкові

У вогні згоріли живцем і батьки, і діти.

У Харкові під час пожежі, яку спричинила атака безпілотників, в одному з будинків згоріли троє дітей та їхні батьки. Через високу температуру горіння фахівцям не вдалося встановити тіло семимісячного хлопчика.

Про це повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

За його словами, кістки та тіло немовляти просто перетворилися майже на попіл. Фахівці будуть проводити експертизу ДНК.

"Встановити тіло немовля на місці неможливо. На місці - судовий експерт-медик. Все збираємо та веземо до моргу на експертизу. Припускаємо, що мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей", - розповів Болвінов.

Він також розповів, що вся сім'я з п'яти осіб (двоє дорослих і троє дітей) згоріли живцем. Слідчі встановили, що після обстрілу стався виток палива, який змішався зі снігом і розтікся вулицею. У багатьох будинках сталися пожежі. Ця родина опинилася заручником вогню всередині свого ж дому.

У коментарі "Суспільному" Болвінов пояснив, що вулиця, яка йде вниз від нафтобази, де сталися "прильоти" перетворилася на пекельну лаву.

"Через це сталося загоряння приватних будинків по вулиці Котельній. Пошкоджені майже всі будинки. Люди загинули через те, що не змогли вибратися на подвір'я. У дворах були автівки, які також загорілися", - розповів він.

Нагадаємо, близько 23:00 9 лютого росіяни вдарили по Харкову дронами. Загарбники вдарили Shahed по нафтобазі. загорілися житлові будинки.

Через спричинені пожежі загинуло семеро осіб. Зокрема, в одному з будинків знайшли п'ять тіл: згоріли живцем батьки і троє їхніх дітей. Це були семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики.

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