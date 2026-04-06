Кіт і собака пролетіли десятки кілометрів на дроні: щемлива історія порятунку тварин з передової (фото)

Бійці ЗСУ провели успішну евакуацію тварин

Українські військові провели незвичну евакуацію з передової. За допомогою дрона їм вдалося вивезти кота та собаку з небезпечної зони. Тварини пролетіли близько 12 км і наразі перебувають у безпеці.

Відео операції оприлюднила зоозахисна організація UAnimals.

Як зазначається, бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого використовували безпілотник для доставки їжі побратимам на позиції. Коли дрон повертався назад, разом із вантажем на ньому евакуювали і двох чотирилапих.

Військові дроном евакуювали кота і собаку з передової Фото скрін відео UAnimals.

Що відомо про врятованих тварин

За інформацією зоозахисників, про кота дбав один із військових, який нині перебуває в госпіталі після поранення. Побратими вирішили врятувати його улюбленця, а також не залишати собаку, яка перебувала на позиції.

Попри ризики, інший спосіб евакуації був неможливий. У результаті обидві тварини успішно подолали шлях і тепер перебувають поруч із військовими.

Реакція користувачів соцмереж

Історія вевакуації тварин викликала значний відгук у соцмережах. Користувачі захоплюються вчинком бійців, наголошуючи, що навіть у складних умовах вони не забувають про тих, хто найбільш беззахисний.

«Люди в оточенні думають не лише про себе, а й про тварин — це вражає», — пишуть у коментарях.

«Одні рятують життя, інші — нищать. Наші військові неймовірні», — зазначають користувачі.

Дехто також нагадує про обстріли, під час яких гинуть тварини, і підкреслює контраст між жорстокістю війни та людяністю українських захисників.

Також у Мережі звертають увагу, що бажання врятувати — це питання вибору.

«Хто хоче — знайде спосіб, навіть у найскладніших умовах», — кажуть користувачі під відео.

Нагадаємо, раніше українські бійці врятували собаку та вівцю з "антидронової" пастки. Поблизу Костянтинівки бійці полку «Сафарі» надали допомогу тваринам, що заплуталися і не могли вибратися на волю з сітки.