Укрaїнa
1105
1 хв

Кіт Келлог погодився на роль "кота-охоронця" України від повітряних ударів

Англомовним читачам Келлог пояснив, що його ім’я звучить українською як «кіт», тому саме так його прозвали українці.

Богдан Скаврон
Кіт Келлог і Буданов у Києві

Кіт Келлог і Буданов у Києві / © Кіт Келлог у соцмережі Х

Спецпредставник президента США Кіт Келлог з гумором прокоментував свою роль «кота-охоронця» України від повітряних ударів Росії.

У своєму дописі в мережі Х він зазначив, що «кіт» — унікальний символ безпеки та захисту для українського народу.

Англомовним читачам Келлог пояснив, що його ім’я звучить українською як «кіт», тому саме так його прозвали українці.

«Коли „кіт“ відвідує Україну, Росія призупиняє свої удари по мирному населенню, даруючи їм кілька ночей спокою. Спокою, який сильна Америка пропонує іншим країнам», — написав спецпредставник американського президента.

Кіт Келлог додав, що його візит в Україну був, «як завжди, чудовий», як і спілкування з очільником ГУР генералом Будановим біля статуї Кота.

На фото дійсно Кіт Келлог та Кирило Буданов стоять на тлі скульптурної композиції, яка включає емблему ГУР та пам’ятник котам, яких евакуювали із острова Зміїний під час операції «ГУР-Кіт».

© Кіт Келлог у соцмережі Х

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський жартома зауважив, що візити спецпредставника президента США Кіта Келлога до Києва протидіють повітряним атакам Росії не гірше, ніж американські ЗРК Patriot.

