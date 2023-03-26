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Кіт Степан повернувся до рідного Харкова на Салтівку: приїхав не сам, а з подругою з Ніцци (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Кіт Степан повернувся до рідного Харкова на Салтівку: приїхав не сам, а з подругою з Ніцци (фото)

Фото: instagram.com/loveyoustepan

За словами господині, Степан буквально стрибав від радості, коли опинився вдома.

Пухнаста "зірка соцмереж" кіт Степан повернувся назад до своєї харківської квартири на багатостраждальній Салтівці.

Нові знімки кота Степана у Харкові з'явилися в Instagram.

"Я вдома", — йдеться у підписі до нових знімків.

Повернувся додому Степан не сам, а разом із новою подружкою Стефанією.

"Журналісти завітали у гості, щоб дізнатися як справи у мене та Стефанії. Розповів їм, що стрибав від радості, коли повернувся додому", – йдеться у підписі до іншого фото.

В інтерв'ю "Суспільному" його господарка Анна розповіла, що дорогу зі Львова до Харкова Степан переніс добре.

"Степан буквально стрибав від радості, коли опинився вдома. Відпочиває та спить на своїх улюблених місцях, постійно грається разом з новою подружкою Стефанією", — говорить Анна.

За її словами, подружку "пухнастого блогера", кішку Стефанію привезли із собою в Україну з Ніцци. Вона молодша за Степана, їй ще немає року.

Нагадаємо, що до повномасштабної війни з РФ кіт Степан жив зі своєю господаркою у Харкові, на Північній Салтівці, яка зазнавала постійних російських обстрілів. Спочатку господарка з котом евакуювалися до Франції, але згодом повернулися у Львів.

Кіт Степан з Харкова навіть здобув престижну нагороду у Каннах

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Дата публікації
Перегляди
1322
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