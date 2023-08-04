Китай долучиться до обговорення української Формули миру у Саудівській Аравії - WSJ

Це може свідчити, що у Пекіні змінили свою точку зору щодо війни в Україні.

У Китаї вирішили відправити свого представника на багатосторонні переговори щодо принципів миру в Україні, які мають відбутись цими вихідними в Саудівській Аравії.

Також читайте Китай надає Росії технології для війни проти України – розвідка США

Про це інформує видання The Wall Street Jornal з посиланням на власні дипломатичні джерела.

“Очікується, що Сі відправить свого мирного посланця Лі Хуі на організовану Україною міжнародну мирну конференцію, покликану визначити умови можливої мирної угоди”, - йдеться у матеріалі.

Це свідчить про те, що у Пекіні змінили свою точку зору, оскільки не відправляли свого представника на попередні подібні консультацію, які проходили у Копенгагені.

Видання вказує що Пекін з початку повномасштабного вторгнення підтримував Росію на дипломатичному та економічному рівні, однак почав змінювати свою позицію на фоні затягування війни.

“Оскільки конфлікт затягується вже 18-ий місяць поспіль й жодна зі сторін не виказує ознак перемоги чи капітуляції, Пекін постає перед складнішими ризиками, що сильніше спонукають його схиляти Москву й Київ до мирних перемовин”, - стверджує WSJ.

За словами експертів, тривала війна в Україні має негативний вплив на “економіку Китаю, її глобальні цілі розвитку та імідж в Європі”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай та Російська Федерація посилили економічне партнерство. Зокрема, Пекін забезпечує Москву технологіями та обладнанням, які набувають дедалі більшого значення для російської війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай замінив двох керівників елітного підрозділу, який керує своїм ядерним арсеналом, що викликало спекуляції на тему чистки.

Читайте також: