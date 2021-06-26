Китай відповів на звинувачення в шантажі України COVID-вакцинами

АР повідомляв, що Україна відкликала свій підпис у заяві ООН щодо ситуації в Сіньцзяні, коли Китай пригрозив їй заблокувати доставку вакцин.

Китай в суботу, 26 червня, заявив, що забезпечує інші країни своїми вакцинами від COVID-19 без жодного політичного тиску.

Про це повідомляє The Associated Press.

"Надання Китаєм вакцин і протиепідемічних матеріалів іншим країнам не призначене для отримання вигод від інших країн, і тут немає жодної геополітичної мети або будь-яких політичних умов", - запевнили в китайському уряді.

Коментар надійшов у відповідь на поширену напередодні інформацію про нібито шантаж України з боку КНР.

Зокрема, як повідомляв АР із посиланням на дипломатів в структурах ООН, які побажали залишитися анонімними, Китай погрожував Україні заблокувати доставку 500 тисяч доз вакцини від COVID-19, якщо вона не припинить підтримувати заклик ООН щодо ретельного розслідування ситуації з правами людини в Сіньцзяні.

Зазначалося, що під час засідання Ради ООН з прав людини в Женеві 22 червня Україна разом із понад 40 країнами приєдналася до заяви Канади із вимогою негайно надати незалежним спостерігачам доступ до Сіньцзяня. Однак через два дні українська держава відкликала свій підпис.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ Китаю привітали рішення України відмовитися від підтримки канадського звернення. "Ми не чули, щоб Україна зіткнулася з будь-якими труднощами під час імпорту вакцин з Китаю", - додали в китайському відомстві.

Зауважимо, що КНР підозрюють у репресіях щодо уйгурів і мусульман в регіоні.

Раніше The Metro із посиланням на джерело ВВС повідомляло, що китайська влада випробовує на заарештованих жителях уйгурського походження в Сіньцзяні систему штучного інтелекту, яка здатна віддалено визначати емоційний стан людини. Технологію вже протестували щонайменше на п'яти в'язнях, які були прив'язані до стільців за руки і щиколотки.

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