Китайський Новий рік 2022: коли Тигр вступає у права за східним календарем та як його зустрічати

Китайський Новий рік 2022: коли Тигр вступає у права за східним календарем та як його зустрічати

Рік Синього (Чорного) Водяного Тигра за китайським календарем приходить не 1 січня, а лише через місяць. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли Китайський Новий рік 2022 і які традиції святкування існують у Піднебесній.

За китайським календарем Новий рік 2022 настане 1 лютого і буде тривати до 22 січня 2023 року. Традиційно в Китаї святкують не менше двох тижнів, хоча офіційні вихідні в цій країні будуть з 31 січня до 6 лютого.

В китайському (східному) календарі використовуються місячні цикли. Новий рік тут приходить, коли на нічному небі з’являється другий місяць-молодик після зимового сонцестояння. Тому і дати в Китаї відрізняються від новорічного святкування решти світу.

Китайський Новий рік 2022: як святкувати? / Pexels

Перший святковий день у китайців 31 січня, а останнім вважається Свято ліхтарів, яке цього року випадає на 15 лютого. Китайський Новий рік має досить цікаву історію і вважається найпопулярнішими родинним святом. В цій країні стародавні традиції відіграють дуже важливу роль, а тому їх дотримуються і нині, передаючи від покоління до покоління.

Цікаво, що 1 лютого в Китаї прийде не 2022, а 4720 рік. Серед населення він більше відомий як “Свято весни” (Чуньцзе). А подібні урочистості, які можна побачити в цій країні сьогодні, існували тут ще за 1500 років до нашої ери. Тоді їх присвячували обрядам на честь вшанування предків. За китайською традицією кожен рік називають на честь однієї з тварин, які входять до зодіаку: Свиня, Собака, Дракон, Півень, Мавпа, Коза, Тигр, Кінь, Кролик, Змія, Бик або Щур.

Китайський Новий рік: історія свята

Китайський Новий рік: історія свята / pixabay.com

В Китаї свято Новий рік пов’язують з досить цікавою легендою. Жило собі злісне рогате чудовисько на ім’я Чунь (Нянь), що в перекладі означає “рік”. І ось повадилося воно кожного року з’являтися у людському селищі та з’їдати всі запаси їжі. Довгий час люди не знали, що робити і один день в році ховалися від чудовиська в горах. А їжу залишали йому перед будинками. Закінчення легенди про Китайський Новий рік має відразу дві версії.

За однією, в селище одного разу завітав мудрець, який подорожував країною. Він розповів селянам, що чудовисько боїться гучного шуму та червоного кольору. І разом вони відлякали Чуня.

За іншою версією, в день, коли до селища знову завітало чудовисько, один хлопчик не встиг сховатися. Він вийшов до Чуня в червоному халаті, голосно плачучи. Чудовисько побачило хлопчика і втекло.

Ця красива легенда стала основою більшої частини традицій, які сьогодні популярні на Китайський Новий рік. По-перше: свято повинне бути гучним та веселим. Тому китайці голосно веселяться, полюбляють великі шумні компанії та фейерверки. По-друге: більшість прикрас відрізняються саме червоним кольором, а люди одягають червоний одяг.

Як готуватися до Китайського Нового року 2022?

Китайський Новий рік святкують дуже весело та гучно / pixabay.com

Як і ми китайці починають святкувати Новий рік за неписаними традиціями та правилами. Вважається, якщо дотримуватися їх, то весь прийдешній рік буде щасливим і вдалим. В переддень Китайського Нового року обов’язково звертають увагу на кілька моментів:

чистота приміщень — 31 січня китайці повинні провести генеральне прибирання будинку чи квартири, викинути всі старі та непотрібні речі;

— 31 січня китайці повинні провести генеральне прибирання будинку чи квартири, викинути всі старі та непотрібні речі; прикраси — найбільш популярними в цій країні вважаються паперові гірлянди червоного кольору, різноманітні візерунки, ліхтарики, а також “ялинки” з цитрусових;

— найбільш популярними в цій країні вважаються паперові гірлянди червоного кольору, різноманітні візерунки, ліхтарики, а також “ялинки” з цитрусових; одяг — для того, щоб щасливо зустріти Китайський Новий рік, заздалегідь підбирають чистий та новий одяг, який обов’язково містить червоні елементи.

Китайський Новий рік і основні традиції його святкування

На Китайський Новий рік дітям прийнято дарувати червоні конверти з парною кількістю купюр / Pexels

Святкувати Китайський Новий рік в цій країні прийнято разом зі своєю сім’єю. Родина обов’язково збирається за святковим столом ще ввечері перед його настанням. Також китайці відвідують храми, інших родичів, друзів, близьких людей та навіть колег по роботі. При цьому існує певний регламент, що і в який день потрібно робити. І ці традиції не змінюються століттями:

в перший день Нового року приділяють увагу дідусям та бабусям, а також всьому старшому поколінню, якщо є якісь непорозуміння або образи, обов’язково їх з’ясовують та прощають;

на другий день вшановують покійних предків, тому йдуть в храми, також дочки, які вже вийшли заміж приходять в гості до своїх батьків;

на третій та четвертий день зять повинен відвідати батьків своєї дружини, побажати їм щастя, здоров’я та достатку;

на п’ятий день, згідно зі старовинною китайською легендою, народився бог Благополуччя, тому всі зайняті приготуванням пельменів;

наступні дні до закінчення святкування китайці відвідують родичів, друзів, знайомих.

На Китайський Новий рік прийнято одягати червоний одяг / Pexels

Крім цього існують інші цікаві традиції святкування Китайського Нового року:

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всі два тижні святкування носять лише червоний одяг ;

; на святковому столі обов’язково повинні бути присутні страви з риби та м’яса , які є символом достатку і продовження роду;

присутні , які є символом достатку і продовження роду; в новорічну ніч гучно веселяться , хлопають хлопавки і запалюють феєрверки, відлякуючи цим злих духів;

, хлопають хлопавки і запалюють феєрверки, відлякуючи цим злих духів; на Китайський Новий рік прийнято дарувати один одному два мандарини (символ достатку), а також дітям дарують червоні конверти з парною кількістю купюр.

А завершується гучне святкування Святом ліхтариків. Це неймовірно фантастична традиція. В нічне небо китайці випускають сотні тисяч палаючих червоних ліхтариків з паперу.

Китайський Новий рік: що не можна робити

Що не можна робити на Китайський Новий рік? / Pexels

У китайців також існують традиції, що не можна робити під час святкування, щоб не накликати на себе біду. У Китаї, як і у нас, існує повір’я: “Як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш”:

уникають білого та синього кольорів в одязі , цифри “4” — вони є символами трауру та смерті;

, цифри “4” — вони є символами трауру та смерті; в перші дні Китайського Нового року заборонено підмітати чи виносити сміття з будинку, також не миють волосся — це вимиє щастя;

з будинку, також не миють волосся — це вимиє щастя; намагаються не використовувати гострі предмети (ножі, виделки, ножиці), а тому не стрижуть волосся чи нігті;

(ножі, виделки, ножиці), а тому не стрижуть волосся чи нігті; під час святкування Китайського Нового року не купують нове взуття — це слово в китайській мові звучить схоже на “труднощі”;

— це слово в китайській мові звучить схоже на “труднощі”; в новорічну ніч не сумують і не говорять про минуле.

Китайський Новий рік — це галасливе і веселе свято з тисячолітньою історією. Його унікальні традиції будуть цікаві українському народу, а деякі з них можна перейняти для залучення щастя та достатку в своє життя.