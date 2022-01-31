Китайський Новий рік 2022: привітання у віршах, своїми словами, китайською мовою і листівки

1 лютого 2022 року починається святкування Китайського Нового року, яке триватиме цілий тиждень. І це чудовий привід ще раз привітати своїх друзів, рідних та знайомих із Новим роком 2022 та побажати їм всього найкращого. ТСН.ua підібрав для вас красиві привітання з Китайським Новим роком.
Китайський Новий рік 2022: привітання своїми словами
Рухайтеся по життю з вільним духом і хорошим ставленням до життя. Нехай вас не покидає оптимізм в цьому році. Бажаю вам щасливого Нового року!
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Новий рік тут — він принесе нам нові виклики, але нехай Бог дасть нам сили подолати їх і далі підніматися по сходах успіху.
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З кожною миттю давайте зустрічати Новий рік з великою кількістю позитивних надій, радощів і впевненості в щасливе майбутнє. З новим роком!
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Ласкаво просимо в Новий рік. Нехай він принесе вам багато щастя і стане свідком того, як ви стаєте краще.
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Відправляю вам багато добрих побажань на майбутній рік. Але не забувайте і чудові моменти, які трапилися з вами в минулому році.
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Нехай Бог завжди благословляє вас, старші завжди направляють вас, а ваші однолітки завжди складуть вам компанію в усіх ваших справах. З новим роком.
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У цей Новий рік прийміть рішення викорінити гнітючі думки з вашого розуму. Просто подумайте про майбутнє з оптимізмом. Вдалого Нового Року.
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Нехай теплі спогади і щасливі часи скрасять ваш Новий рік. Щасливого китайського Нового року!
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Новий рік тут, і немає сумнівів, що він принесе нові проблеми. Але нехай Бог дасть вам сили подолати їх всіх і далі підніматися по сходах успіху.
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Нехай удача та процвітання йдуть за вами, куди б ви не пішли, в цей Новий рік, і ви обов’язково зробите свою сім'ю щасливою.
Китайський Новий рік 2022: привітання у віршах
Сотні тисяч феєрверків
Полетіли в небеса…
В цю ніч за всіма прикметами
Відбуваються чудеса.
Вас з Китайським Новим Роком
Вітаю від душі!
Буде нехай достаток вдома,
Хай збуваються мрії усі!
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Коли зима вже закінчується,
І подекуди підтанув лід,
Але поспішаємо всім народом
Зустрічати Китайський Новий рік.
Здоров’я, щастя і надію,
Нехай у ваш дім швидше несе,
І буде краще все, ніж раніше,
У цей Новий рік!
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Я хочу привітати Вас
З Новим Роком, але Китайським!
Побажати хочу, друзі
Багато радості і щастя!
Нехай Китайский Новий Рік
Вам удачу принесе.
І здоров’я, і багато любові.
І, звичайно, краси!
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Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!
***
Пройшов слов'янський Новий рік,
Тепер Китайський на поріг.
Нехай же всім він принесе
Життя без печалей і турбот,
Здоров'я міцного більше,
І відпочинку якомога довше,
Так, щоб завжди було на диво
У вас все тільки на "відмінно"!
***
Зима проходить, і ось-ось
Прийде Китайський Новий рік.
Нехай вам він принесе з собою
Достаток в будинок, душі спокій.
Любов в серця, в справах удачу,
Нехай всі сміються і не плачуть,
Нехай буде мирним небосхил,
І тільки радість цілий рік!
***
Я хочу привітати Вас
З Новим роком, але китайським!
Побажати хочу, друзі
Багато радості і щастя!
І цей Китайский Новий рік
Для вас удачу приберіг.
І здоров'я, і кохання,
Мої найкращі побажання!
***
З Новим роком шлю вітання!
Нехай збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові.
***
Чуньцзе – Китайський Новий Рік,
Надії нові несе!
Він пов’язаний з присмаком весни,
Хоча взимку його зустрічаємо ми!
Запустимо знову феєрверк,
Щоб злісних духів відігнати,
І багато червоних вогників,
Доведеться всім запалити!
***
З Китайським новим роком вас!
Нехай буде щастя про запас,
Вистачає вам тепла, любові
І свята щоб від душі!
Подарунків більше і чудес,
Щоб не чули ви лестощі.
Нехай свято до вас приходить в дім
І міцно селиться там, в нім!
Китайський Новий рік 2022: привітання китайською мовою
过年好
Guònián hǎo
З новим роком!
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신년호
Xīnnián hǎo
Щасливого Нового року!
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春节快乐
Chūnjiékuàilè
Щасливого Свята Весни!
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年年有余
Niánnián yǒuyú
Достатку з року в рік!
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심상사성
Xīnxiǎng shìchéng
Нехай усі бажання здійсняться!