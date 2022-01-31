Китайський Новий рік 2022: привітання у віршах, своїми словами, китайською мовою і листівки

Китайський Новий рік 2022: привітання у віршах, своїми словами, китайською мовою і листівки

1 лютого 2022 року починається святкування Китайського Нового року, яке триватиме цілий тиждень. І це чудовий привід ще раз привітати своїх друзів, рідних та знайомих із Новим роком 2022 та побажати їм всього найкращого. ТСН.ua підібрав для вас красиві привітання з Китайським Новим роком.

Китайський Новий рік 2022: привітання своїми словами

Рухайтеся по життю з вільним духом і хорошим ставленням до життя. Нехай вас не покидає оптимізм в цьому році. Бажаю вам щасливого Нового року!

Китайський Новий рік 2022: привітання

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Новий рік тут — він принесе нам нові виклики, але нехай Бог дасть нам сили подолати їх і далі підніматися по сходах успіху.

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З кожною миттю давайте зустрічати Новий рік з великою кількістю позитивних надій, радощів і впевненості в щасливе майбутнє. З новим роком!

Китайський Новий рік 2022: привітання

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Ласкаво просимо в Новий рік. Нехай він принесе вам багато щастя і стане свідком того, як ви стаєте краще.

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Відправляю вам багато добрих побажань на майбутній рік. Але не забувайте і чудові моменти, які трапилися з вами в минулому році.

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Нехай Бог завжди благословляє вас, старші завжди направляють вас, а ваші однолітки завжди складуть вам компанію в усіх ваших справах. З новим роком.

Китайський Новий рік 2022: привітання

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У цей Новий рік прийміть рішення викорінити гнітючі думки з вашого розуму. Просто подумайте про майбутнє з оптимізмом. Вдалого Нового Року.

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Нехай теплі спогади і щасливі часи скрасять ваш Новий рік. Щасливого китайського Нового року!

Китайський Новий рік 2022: привітання

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Новий рік тут, і немає сумнівів, що він принесе нові проблеми. Але нехай Бог дасть вам сили подолати їх всіх і далі підніматися по сходах успіху.

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Нехай удача та процвітання йдуть за вами, куди б ви не пішли, в цей Новий рік, і ви обов’язково зробите свою сім'ю щасливою.

Китайський Новий рік 2022: привітання у віршах

Сотні тисяч феєрверків

Полетіли в небеса…

В цю ніч за всіма прикметами

Відбуваються чудеса.

Вас з Китайським Новим Роком

Вітаю від душі!

Буде нехай достаток вдома,

Хай збуваються мрії усі!

Китайський Новий рік 2022: привітання

***

Коли зима вже закінчується,

І подекуди підтанув лід,

Але поспішаємо всім народом

Зустрічати Китайський Новий рік.

Здоров’я, щастя і надію,

Нехай у ваш дім швидше несе,

І буде краще все, ніж раніше,

У цей Новий рік!

***

Я хочу привітати Вас

З Новим Роком, але Китайським!

Побажати хочу, друзі

Багато радості і щастя!

Нехай Китайский Новий Рік

Вам удачу принесе.

І здоров’я, і багато любові.

І, звичайно, краси!

Китайський Новий рік 2022: привітання

***

Новий рік, Новий рік!

Щастя Вам на цілий рік,

Ще здоров’я і добра,

Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,

Хай пригоди будуть нові,

Нові враження і люди,

Хай цей рік щасливим буде!

***

Пройшов слов'янський Новий рік,

Тепер Китайський на поріг.

Нехай же всім він принесе

Життя без печалей і турбот,

Здоров'я міцного більше,

І відпочинку якомога довше,

Так, щоб завжди було на диво

У вас все тільки на "відмінно"!

***

Зима проходить, і ось-ось

Прийде Китайський Новий рік.

Нехай вам він принесе з собою

Достаток в будинок, душі спокій.

Любов в серця, в справах удачу,

Нехай всі сміються і не плачуть,

Нехай буде мирним небосхил,

І тільки радість цілий рік!

Китайський Новий рік 2022: привітання

***

Я хочу привітати Вас

З Новим роком, але китайським!

Побажати хочу, друзі

Багато радості і щастя!

І цей Китайский Новий рік

Для вас удачу приберіг.

І здоров'я, і кохання,

Мої найкращі побажання!

***

З Новим роком шлю вітання!

Нехай збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби Ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

Китайський Новий рік 2022: привітання

***

Чуньцзе – Китайський Новий Рік,

Надії нові несе!

Він пов’язаний з присмаком весни,

Хоча взимку його зустрічаємо ми!

Запустимо знову феєрверк,

Щоб злісних духів відігнати,

І багато червоних вогників,

Доведеться всім запалити!

***

З Китайським новим роком вас!

Нехай буде щастя про запас,

Вистачає вам тепла, любові

І свята щоб від душі!

Подарунків більше і чудес,

Щоб не чули ви лестощі.

Нехай свято до вас приходить в дім

І міцно селиться там, в нім!

Китайський Новий рік 2022: привітання китайською мовою

过年好

Guònián hǎo

З новим роком!

Китайський Новий рік 2022: привітання

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신년호

Xīnnián hǎo

Щасливого Нового року!

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春节快乐

Chūnjiékuàilè

Щасливого Свята Весни!

Китайський Новий рік 2022: привітання

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年年有余

Niánnián yǒuyú

Достатку з року в рік!

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심상사성

Xīnxiǎng shìchéng

Нехай усі бажання здійсняться!