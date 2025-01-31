Ківалов отримує найбільшу пенсію в Україні: виплату ексрегіоналу збільшили в 17 разів — ЗМІ

Найбільшу пенсію в Україні призначили колишньому нардепу-регіоналу Сергію Ківалову після того, як він звернувся до суду з вимогою перерахувати розмір виплат. Одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, за яким його пенсію в розмірі 14 тисяч грн збільшили в 17 разів.

Про це повідомляє видання Oboz.ua з посиланням на матеріали судової справи.

За інформацією видання, колишній регіонал, нардеп багатьох скликань, який фігурує в розслідуванні НАБУ щодо корупції суддів, щомісячно отримує від ПФУ 245 тис. 990 грн та 46 коп. За рік набігає майже 3 млн грн.

З матеріалів судової справи відомо, що у квітні 2020 року Ківалов звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області з вимогою перерахувати йому пенсію, зважаючи на те, що в країні зросла зарплата народного депутата. Також він просив врахувати його зарплату на новому місці роботи – Міжнародному гуманітарному університеті, приватному виші, який він очолює.

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При цьому Ківалов посилався на стару норму Закону "Про статус народного депутата", яка дозволяла отримувати пенсію у розмірі до 90% зарплати чинного нардепа. Оскільки ця норма закону втратила чинність, Пенсійний фонд у перерахунку відмовив.

Рішення чиновників ПФУ Ківалов оскаржив в Одеському окружному адміністративному суді. До суду він приніс довідку про зарплату народного депутата-голови комітету в розмірі 44,1 тисячі грн (з урахуванням надбавки), а також довідку з Міжнародного гуманітарного університету про свою зарплату.

Як виявилося, зарплата Ківалова у приватному виші різко зросла — у жовтні 2019 року він отримував 84,7 тисяч грн, а в листопаді - 442,7 тис. грн. Упродовж кількох місяців, до лютого 2020-го, він отримував від 332,8 тисяч грн.

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Михайло Кравченко (2023 року пішов у відставку) ухвалив рішення зобов'язати провести перерахунок "на підставі довідки, виданої Управлінням справами Апарату Верховної Ради України № 15/26-469(44255) від 21.02.2020 року та довідки про доходи від 07.02.2020 року (вих. № 4), виданої Міжнародним гуманітарним університетом, без обмеження максимальним розміром".

Щомісячна виплата в розмірі 246 тисяч грн аномально велика для пенсійної системи. Такі виплати можуть отримувати лише судді КСУ, Верховного суду, голови апеляційних судів, при цьому вони отримують не пенсію, а "довічне грошове утримання". Тому пенсія Ківалова — абсолютний пенсійний рекорд України.

У виданні нагадали, що за часів Януковича Ківалова в ЗМІ називали "тіньовим куратором судової системи" і натякнули, що він і зараз має значний вплив на суддівський корпус. Зокрема, Сергій Ківалов упродовж 19 років був то членом, то головою Вищої ради юстиції (після реорганізації – Вища рада правосуддя), яка призначала та звільняла суддів.

Видання звернулося телефоном до Сергія Ківалова, щоб він прокоментував цю справу, але його номер не відповідав. Також прохання про коментар надіслано письмовим запитом на адресу Міжнародного гуманітарного університету, який очолює ексрегіонал.

Нагадаємо, від січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком.

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