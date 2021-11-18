Киву обеззброїли: нардепа змусили здати обидва нагородних пістолети

Політик мав дозволи на самозарядний австрійський пістолет фірми Glock та автоматичний пістолет Стєчкіна (АПС).

У четвер, 18 листопада, одіозний народний депутат від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива здав два нагородні пістолети, дозволи на які було скасовано наказом міністерства внутрішніх справа через "негідну поведінку” політика.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

Раніше Ілля Кива отримав як відомчу заохочувальну відзнаку самозарядний австрійський пістолет фірми Glock та автоматичний пістолет Стєчкіна (АПС).

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“Сьогодні, 18 листопада, Ілля Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у м. Києві”, - повідомили в МВС.

Нагадаємо, 16 листопада у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви проводилися обшуки. Як пояснили у ДБР, з обшуками до народного депутата прийшли через стрілянину з автомата. Раніше у день смерті Степана Бандери Кива записав відео, на якому він з автоматом в руках заявляє, що є лідером “антифашистського руху”, після чого позаду спалахує салют, а сам нардеп стріляє вгору з автоматичної зброї.

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