Киян попередили, коли вони повинні позбутися кондиціонерів та добудованих балконів

В Києві хочуть заборонити прибудову у вигляді балконів та кондиціонерів, а також зміну форми вікон на фасадах тих будинків, які є об’єктами культурної спадщини. Що саме планують заборонити і чому, читайте в матеріалі ТСН.ua.

За словами заступника голови КМДА Володимира Прокопіва, мешканцям старих будинків хочуть заборонити:

розміщувати системи кондиціонування повітря (але лише в тому випадку, якщо вони псують архітектурний вигляд об’єкту культурної спадщини чи історичної будівлі);

добудовувати, розширювати, утеплювати наявні балкони чи лоджії на історичних будівлях;

змінювати форму і кольори балконних дверей чи віконних рам, а також розширювати наявні прорізи на об’єктах культурної спадщини.

Володимир Прокопів, який і став ініціатором цього рішення, зазначає, що завдяки цій забороні можна буде відновити естетичний вигляд центру столиці України, де зібрано найбільше історичних будівель, які нині понівечені кондиціонерами та балконами.

Також заступник голови КМДА наголосив, що мешканці таких будинків матимуть 1 рік на те, щоб демонтувати вже наявні балкони, лоджії чи кондиціонери. Після цього почнуть штрафувати та насильно повертати будівлі історичний вигляд.

Також читайте Перевірка лічильників води в Києві: коли це потрібно робити і як

Володимир Прокопів вказав, що над відповідним документом, який вже був підтриманий профільною комісією Київради, майже два роки працювали провідні спеціалісти з урбаністики, а також громадські активісти.

А в Мінрегіоні вирішили ввести кримінальну відповідальність за порушення в процесі будівництва. Зокрема, за незаконну добудову поверхів та прибудов. Як зазначили у відомстві, порушників (архітекторів, генпідрядників, інженерів) будуть карати. Наприклад, за надбудову кількох поверхів, яких не зазначали в проєкті, всі учасники можуть понести кримінальну відповідальність.