Киян попередили про перший рівень небезпечності: що це означає

Містян закликають дотримуватися рекомендацій під час сильного вітру.
Укргідрометцентр попередив про перший (жовтий) рівень небезпечності в Києві. У суботу, 4 березня, у столиці прогнозують пориви вітру 15-18 метрів на секунду.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Під час сильного вітру мешканців міста закликають дотримуватися таких рекомендацій:
- Усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- На вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- У разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- Уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Раніше ми повідомляли, що 4 березня в Україні синоптики прогнозують сильний вітер і місцями мокрий сніг. Але температура повітря подекуди сягне +11°.
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