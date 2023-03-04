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Киян попередили про перший рівень небезпечності: що це означає

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Киян попередили про перший рівень небезпечності: що це означає

Фото: pixabay.com

Містян закликають дотримуватися рекомендацій під час сильного вітру.

Укргідрометцентр попередив про перший (жовтий) рівень небезпечності в Києві. У суботу, 4 березня, у столиці прогнозують пориви вітру 15-18 метрів на секунду.  

Про це повідомляє пресслужба КМДА. 

Під час сильного вітру мешканців міста закликають дотримуватися таких рекомендацій:

  • Усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • На вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • У разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • Уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Раніше ми повідомляли, що 4 березня в Україні синоптики прогнозують сильний вітер і місцями мокрий сніг. Але температура повітря подекуди сягне +11°. 

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