Українців закликають придбати вогнегасник: який обрати для квартири, будинку та як ним користуватися

Через масове використання пожежонебезпечних приладів під час відключення світла, зросла небезпека займання квартир та будинків. Щоб захистися від пожежі потрібно заздалегідь подумати про вогнегасник. Як вибрати вогнегасник для житла, читайте в матеріалі ТСН.ua

Почастішали випадки пожеж у Києві та по всій країні.

Влада столиці закликала дотримуватись правил пожежної безпеки та придбати засоби пожежогасіння на випадок надзвичайних ситуацій. Пресслужба КМДА наголошує на необхідності мати вдома вогнегасник. "Для захисту оселі від пожежі обов’язково запасіться вогнегасником", – закликають у міськраді.

Вогнегасник може врятувати вам життя та майно у випадку необачного використання свічок, керосинових та масляних ламп, пічного опалення, газових пальників, світильників та генераторів.

Який вогнегасник обрати для оселі

Через те, що ступінь важкості наслідків ймовірної пожежі залежить від швидкості його гасіння, важливо щоб вогнегасник був ефективним та зручним у використанні. Підбирати відповідний вогнегасник в залежності від типу оселі, її площі та наявності в ній тих чи інших легкозаймистих речовин.

Який вогнегасник кращий для квартири

Відразу скажемо, що найкращий тип вогнегасника для квартири – вуглекислотний. Принцип його роботи полягає у випусканні газу, що знаходиться всередині вогнегасника під тиском, на вогонь. Випущений газ збиває полум’я та охолоджує джерело займання. Одночасно, газ із вуглекислотного вогнегасника утворює купол навколо джерела займання, перешкоджаючи доступові кисню до нього. Без кисню полум’я не може горіти та розповсюджуватись, тому затухає.

Переваги та недоліки вуглекислого вогнегасника

Газ із вогнегасника безпечний для людини та після використання вуглекислотного вогнегасника достатньо провітрити приміщення.

та після використання вуглекислотного вогнегасника достатньо провітрити приміщення. Речі після потрапляння газу на них не псуються та залишаються чистими, якщо не рахувати обгорілі ділянки.

та залишаються чистими, якщо не рахувати обгорілі ділянки. Таким вогнегасником можна гасити та електричні прилади та не боятися використовувати його під час загоряння побутової техніки. Втім, через низьку температуру що створює газ, варто бути обережним з металевим тілом вогнегасника, та намагатися використовувати рукавиці при роботі з ним.

Проте, вуглекислотний вогнегасник не всесильний, адже він тільки збиває полум’я, але не усуває тління. Таким чином, при загорянні килимів, меблів, одягу чи дерева, вдасться лише погасити полум’я, але не усунути тління. З поверхнями, що тліють, добре справляється порошковий вогнегасник.

Порошковий вогнегасник — принцип дії та недоліки

Принцип дії порошкового вогнегасника полягає у випусканні порошку, що не горить, який гасить полум’я.

Проте, порошковий вогнегасник не знижує температуру поверхні, тому рекомендують після його використання залити місце загоряння водою.

Суттєвим недоліком порошкових вогнегасників є токсичність порошкової суміші.

Крім того, розпилений у повітрі порошок заважає видимості, що може бути небезпечним при намаганні вибратися із задимленої оселі.

З огляду на переваги та недоліки різних типів вогнегасник ідеальним варіантом було б мати вдам як порошковий, так і вуглекислотний вогнегасники. Порошковий вогнегасник використовувати лише у випадку, коли вуглекислотний не допоміг.

Який вогнегасник обрати для приватного будинку

Для тушіння пожежі у приватному будинку, особливо швидко горить все у будівлі з дерева, найкраще придбати повітряно- пінний або повітряно-емульсійний вогнегасник.

Ефективно загасити полум’я переносним вогнегасником можна лише на стадії, коли полум’я ще не встигло сильно розгорітися. Щоб не плутатися у виборі засобу пожежогасіння тоді, коли кожна секунда на рахунку, можна скористатися універсальним повітряно-емульсійним вогнегасником. Він коштує дорожче своїх аналогів, але здатен впоратися як з відкритим полум’ям, так і з тлінням. Його безпечно використовувати гасячи електроприлади, мастила, або будь-які інші горючі матеріали.

Що стосується водних вогнегасників, ними не можна тушити електропроводку та побутову техніку. Вода чудово проводить електричний струм, тож у випадку застосування водного вогнегасника на електричних приладах, тушіння пожежі може закінчитись ураженням струмом. Якщо ж все ж таки вирішили придбати водний вогнегасник у приватний будинок, варто придбати також вогнегасник іншого типу, яким можна тушити електричні прилади, наприклад, вуглекислотний вогнегасник.

Правила та особливості використання вогнегасників

Існують правила поводження з вогнегасниками, що допоможуть вберегтися від неочікуваних проблем:

Залежно від об’єму речовини у вогнегаснику, що гасить, він може мати різну вагу. Розглядати для оселі варто лише ті вогнегасники, які важать менш як 8 кілограмів, адже підіймати важкі вогнегасники нелегко, що критично під час пожежі.

Якщо ви мешкаєте у приватному будинку – розміщуйте вогнегасники у кожній споруді на ділянці. Мешканцям двоповерхових квартир варто розмістити вогнегасники на кожному з поверхів. Найкращим місцем для розташування вогнегасників будуть кухня, вихід з оселі та найдальший від виходу кут.

Вивчайте інструкцію до вогнегасника заздалегідь, щоб не витрачати на це час в екстреній ситуації. За можливості краще скористатися тим типом вогнегасника, який ви знаєте як він працює.

Зберігайте вогнегасники в недоступному для дітей місці, якомога далі від прямих сонячних променів та джерел нагрівання.

Слідкуйте за терміном придатності вогнегасника та змінюйте його, лишень тільки він спливе. Деякі вогнегасники можна заправляти декілька разів, речовину, що гасить в них необхідно змінювати після закінчення терміну зберігання.

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