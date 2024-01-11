Кияни, не хвилюйтеся: Наталка Діденко пояснила грозу з громом посеред зими (відео)

12 січня в Україні знову буде морозно.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила про причини негоди – грози з громом в Києві ввечері 11 січня. За її словами, таке рідкісне взимку явище спричинив атмосферний фронт.

Про це Наталка Діденко повідомила у Facebook.

"Повітря суне холодне, тобто, атмосфера заповнюється холодним північним повітрям, яке зіткнулося із вологими потоками атмосферного фронту. Зіткнення спровокувало грозу", – написала синоптикиня.

Таке явище, коли замість дощової зливи йде сніг, називається в метеорології сніговою грозою

"І не варто приплітати до цієї грози забобони, прикмети і народні "страшилки". Рідкісне явище, зрозуміло, приваблює подібні речі, але ж ми - досвідчені, мудрі, загартовані і довіряємо лише зʼясованим і перевіреним фактам. (...) За годинку-дві фронт піде далі, небо прояснить, мороз зміцніє", – повідомила синоптикиня.

За її словами, завтра, 12 січня, в Україні буде холодно. Похолодання, вітер і сніг знову йдуть до України. Після незначної відлиги знову повернуться морози, температура знизиться до -10 градусів. Найхолодніше буде на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині. Там прогнозують 14 градусів морозу.

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