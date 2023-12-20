Кияни за місяць здали на утилізацію 7750 літрів протермінованих ліків: як працює пілотний проєкт «Фармак» та мережі «Аптека Доброго Дня»

Спільний пілотний проєкт «Фармак» та мережі «Аптека Доброго Дня» триває в столиці з 1 листопада цього року. У його межах мешканці та гості столиці здають на утилізацію ліки, в яких закінчився термін придатності. До проєкту «Ліки утилізуй — планету рятуй!» доєдналися 30 закладів мережі «Аптека Доброго Дня» у Києві, де встановлені спеціальні урни. До утилізації приймають ліки у блістерах, флаконах та тубусах.

Всі зібрані медикаменти безпечно утилізує ліцензована підрядна організація. За місяць на спеціалізоване високотемпературне спалювання вона прийняла від організаторів проєкту вже 7750 літрів протермінованих ліків.

Чому це важливо?

За даними Європейської федерації фармацевтичної промисловості, 3-8% усіх медикаментів з домашньої аптечки залишаються невикористаними. Люди зазвичай викидають їх у смітник або зливають у каналізацію. Проте така утилізація непотрібних або протермінованих ліків є небезпечною не тільки для довкілля, але й для здоров'я людини.

Потрапляючи на смітник чи в каналізацію, залишки ліків проникають до ґрунтів, підземних і стічних вод та водойм. Це руйнує екосистему, шкодить рослинам, тваринам та мікроорганізмам.

Наслідки відчуває і людина: мікродози залишків лікарських засобів потрапляють в організм разом з їжею чи водою та можуть спричинити алергічні реакції або навіть отруєння. Якщо людина таким чином, непомітно для себе, вживатиме антибіотик, це здатне викликати звикання і наступного разу ліки можуть не подіяти.

Як це виправити?

«Фармак» та «Аптека Доброго Дня» хочуть не тільки мінімізувати вплив протермінованих ліків на довкілля, але й започаткувати практику належного поводження з медичними відходами серед населення. Процедура високотемпературної утилізації передбачає як спалення самих відходів, так і нагрівання газу від спалення, щоб виключити залишки ліків в атмосфері.

Нагадаємо, що лікарі суворо забороняють вживати протерміновані ліки, а переглядати свої домашні аптечки слід кожні пів року. «Ліки утилізуй — планету рятуй» має стати керівним принципом для збереження здоров'я та довкілля.

Ініціатива «Ліки утилізуй — планету рятуй» триває по 1 лютого 2024 року, тож усі охочі ще можуть зробити свій внесок у безпечне довкілля й заодно позбутися непридатних ліків у своїй аптечці.

Переглянути адреси аптек, які беруть участь в ініціативі, можна тут.