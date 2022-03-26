Киянин сплатив 10 тис. грн завдатку за оренду житла на Прикарпатті, а орендодавець зник

Чоловік знайшов оголошення в Інтернеті.
Мешканець Києва сплатив 10 тисяч шахраям за "оренду житла" на Яремчанщині, що на Прикарпатті.
Про це повідомили у пресслужбі поліції в Івано-франківській області.
Зазначається, що 59-річний киянин звернувся до поліції Прикарпаття із заявою про шахрайство. За фактом вчинення шахрайських дій поліцією розпочато досудове розслідування.
За його словами, в Мережі знайшов оголошення про здавання помешкання на Яремчанщині. Чоловік зателефонував за оголошенням і домовився з “орендодавцем” про винаймання помешкання. Саме для цього сплатив понад 10 тисяч гривень завдатку.
Втім, після отримання коштів “власник помешкання” на зв’язок більше не виходив. Оголошення в Інтернеті було видалене.
Як повідомлялося, у Хмельницькій області вирішили боротися з недобросовісними власниками квартир, які через високий попит на житло серед переселенців сильно збільшили вартість оренди. 35 українців поскаржились у Бюро економічної безпеки на завищені ціни на житло в Хмельницькій області.
Читайте також: