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Киянин заявив до поліції на аферистів, які не зробили йому "липові" документи для виїзду за кордон

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Киянин заявив до поліції на аферистів, які не зробили йому "липові" документи для виїзду за кордон

Фото: Associated Press

31-річний чоловік заплатив аферистав 80 тисяч гривень, щоб ті виготовили йому фіктивні документи, а потім звернувся до копів.

31-річний житель Києва поскаржився до поліції на аферистів, які взяли у нього гроші, але не виготовили йому фіктивних документів для виїзду за кордон. Чоловік загалом витратив 80 тисяч гривень, але обіцяних шахраями "студентського квитка" і "медичної довідки" він не отримав. Тоді він заявив до поліції.

Про це повідомили у пресслужбі полції Тернопільщини.

Як встановили поліцейські, заявник – житель Києва, який тимчасово проживає на території Козівської громади Терннопільської області.

Чоловік шукав різні шляхи, аби перетнути кордон в умовах воєнного стану. На одному із сайтів він натрапив на оголошення про допомогу в оформленні документів, за якими чоловіки призовного віку начебто можуть виїхати за межі України. Незнайомець обіцяв за 1,5 тис. доларів виготовити студентський квиток. Киянин повірив і переказав майже 50 тисяч гривень за послуги. Після того,  як гроші опинилися у шахрая, він більше не виходив на зв'язок.

Попри це, киянин продовжував шукати інші способи виїзду за кордон. В одному із месенджерів він знайшов ще одне оголошення. Незнайомець пропонував киянину за 37 тисяч гривень виготовити медичну довідку про непридатність до військової служби. Чоловік знову ж таки  перерахував гроші на рахунок аферистів, які після отримання грошей припинили з ним спілкування.

Тоді вже ошуканий чоловік заявив до поліції.

Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство).

Поліцейські нагадали, що за використання відроблених документів передбачена кримінальна відповідальність.

"Прикордонники, виявляючи факт підробки, одразу викликають на місце події поліцейських, які затримують ухилянтів і відкривають провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Санкція статті передбачає покарання до двох років обмеження волі", - наголосили в поліції.

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