Киянин знущався зі старшого брата, за що йому загрожує тюремний вирок

41-річний чоловік ніде не працює та не має соціальних зв’язків, а в поліції він стоїть на обліку в категорії "кривдник".

Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 41-річному громадянину за фактом умисного систематичного вчинення психологічного насильства щодо свого 49-річного брата.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, чоловік протягом тривалого часу систематично знущався зі свого брата, з яким спільно проживає в одній квартирі: вчиняв домашнє насильство психологічного та фізичного характеру.

Підозрюваний ображав родича нецензурними словами, погрожував та застосовував фізичне насильство.

"Така поведінка чоловіка призвела до комплексу негативних переживань та психологічних страждань потерпілого з приводу сімейної обстановки, а також значно погіршило якість його життя", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Також прокурор зазначив, що 41-річний підозрюваний киянин ніде не працює та не має соціальних зв’язків. Він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та перебуває на обліку Деснянського УП ГУ НП у Києві в категорії "кривдник".

За вчинене йому загрожує покарання до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці України вкотре стався випадок булінгу серед підлітків. Школярі закидали дівчинку яйцями у день її народження.

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