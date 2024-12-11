Киянина з обмороженням ніг знайшли в горах Закарпаття: що сталося

Чоловік не був готовий до суворих погодних умов у горах, де температура сягала 12 градусів морозу, і сильно змерз.

ДСНС Закарпаття врятувала туриста з Києва, який у 12-градусний мороз намагався піднятися на Петрос. У чоловіка, ймовірно, обморожені ноги.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Закарпатській області.

37-річний турист вирушив у похід із селища Ясіня та пройшов через полонину Шиса. Після ночівлі він мав намір піднятися на Петрос, але обійшов гору та попрямував у бік полонини Головчеська.

“Чоловік не був готовий до суворих погодних умов у горах, де температура сягала 12 градусів морозу. Він сильно замерз. Спочатку на допомогу вирушили рятувальники з Ясіня, але через холод турист вирішив продовжити шлях. Зрештою його виявили рятувальники з Лазещини неподалік полонини Головчеська”, – повідомили в ДСНС.

Рятувальники надали туристові необхідну допомогу, після чого транспортували його до села й передали лікарям екстреної медичної допомоги з підозрою на обмороження ніг.

Нагадаємо, що в Румунії зафіксували два трагічні випадки. На кордоні з Україною виявили тіла двох загиблих чоловіків. Причиною смерті стало переохолодження.