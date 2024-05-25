У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу – вдруге за день: що відомо (мапа)

Ракетна небезпека для областей де оголошено повітряну тривогу.

У суботу, 25 травня, у Києві та областях вже вдруге за день оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека для областей де оголошено повітряну тривогу... Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північному-сході. Загроза застосування авіаційних засобів ураження", – йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на вечір 25 травня

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов попередив: не можна виключати, що російська армія завдасть удару по столиці у День Києва – в неділю, 26 травня.

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