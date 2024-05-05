"Києво-Печерська лавра звільняється від духовної окупації" – Епіфаній про УПЦ (МП)

Частина Нижньої Лаври незаконно перебуває у відданні Московського патріархату. Було ухвалене рішення, розірвано договори, є відповідні судові рішення, що зобов'язують покинути територію Нижньої лаври.

Про це "Радіо Свобода" сказав предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Поступово Києво-Печерська лавра звільняється від духовної окупації, від цієї вбивчої ідеології "русского мира". Так, зараз частина Нижньої Лаври незаконно перебуває у відданні Московського патріархату. Було ухвалене рішення, розірвано договори, є відповідні судові рішення про те, що вони повинні покинути територію Нижньої лаври. Але вони не володіють цією територією Нижньої лаври, тільки частиною. Це печери і декілька храмів, декілька корпусів. Тобто цей процес духовного очищення відбувається поступово", – сказав Епіфаній.

Він зазначив, що ПЦУ не хоче провокувати протистояння.

"Ми за те, щоб все відбувалося мирно і спокійно. І тільки в межах українського законодавства. Але вони не хочуть виконувати, як ми бачимо, рішення і судів, і рішення української влади. І тому до цього часу ще тимчасово перебувають, блокують", – сказав предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Він також повідомив, що на другу річницю, з часу повномасштабного вторгнення, представники Московського патріархату закрили доступ до печер для капеланів, військових, які хотіли піднести свою молитву за Україну, за перемогу, заблокували і не дали цього зробити.

"Тобто це є національна українська святиня, святиня українського народу. І тому всі повинні мати доступ до неї. Зараз вони поки що блокують, барикадуються там", – сказав він.

Тому, за словами Епіфанія, триває поступовий процес вивільнення лаври.

"Але ми ж є демократичною країною. Ми не хочемо поводитися так, як поводяться окупанти з нами на окупованих територіях. Це неприпустимо. І тому ми чекаємо вже на остаточне рішення судів, які повинні ухвалити відповідне рішення, але боротьба триває. Бачите, вона поступова, але вона триває. І я думаю, що завершиться повною духовною деокупацією Києво-Печерської лаври", – сказав Епіфаній.

Нагадаємо, ченця Києво-Печерської Лаври Павла Музичука, якого підозрюють у виправданні війни РФ проти України, звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.

Читайте також: