"Київ буде битися до останнього": в МВС розповіли, що роздали 25 тис. зброї для захисту від наступу

"Київ буде битися до останнього": в МВС розповіли, що роздали 25 тис. зброї для захисту від наступу

Озброєння видали у межах оборони столиці від окупантів.

У межах оборони Києва від наступу російських військ людям роздали понад 25 тисяч одиниць зброї.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Крім того, видано близько десяти мільйонів патронів, ручних протитанкових гранатометів і гранат.

"Пишаюсь і бачу, як люди захищають свої містечка, свої села, свої вулиці, свої будинки. Самоорганізовуються, щоб не було жодних мародерств та грабежу, тому що поліція зараз працює, зокрема, і над протидією диверсійно-розвідувальним групам", - пише він.

Міністр також подякував прикордонникам, нацгвардійцям, поліцейським, рятувальникам та "усім, хто взявся за зброю, — вільним громадянам вільної країни.

Як повідомлялося, у Києві задля ефективнішої оборони змінили час комендантської години. Вона діятиме від 17:00 до 8:00. "Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.