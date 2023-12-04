Київ був на межі блекауту: експерт заявив про посилення ризику відключень світла в Україні

Обсяги дефіциту електроенергії залежатимуть від погоди, наслідків нових обстрілів, швидкості відновлення і доступності імпорту для України.

Внаслідок однієї з останніх дронових атак Київ опинився на межі відключення світла. Щодо всієї України, то нинішня зима триватиме з дефіцитом електроенергії, а відповідні обсяги залежать від кількох факторів.

Таку думку економіст, аналiтик енергетичного сектору Володимир Омельченко висловив у Мережі.

Експерт повідомив, що від 22 листопада в енергосистемі України періодично фіксується фізичний дефіцит електроенергії. Його покривали імпортом, а подекуди – аварійною допомогою з-за кордону. Саме тому "Укренерго" іноді закликає до ощадливого споживання електроенергії.

Водночас Омельченко нагадав про нещодавню найбільшу від початку повномасштабної війни атаку дронами на Київ. Сили ППО тоді відпрацювали ефективно, але все одно були серйозні пошкодження енергообладнання, і столиця була близька до відключень світла.

Що впливає на дефіцит електроенергії в Україні

Зараз дефіцит електроенергії не фіксується. Проте аналітик пояснив причини, які впливають на дефіцит.

Мінімальні резерви потужностей

"Перше і ключова – резерви потужностей. Їх немає. Точніше, вони на мінімумі. Через окупацію в енергосистемі мінус 10 ГВт потужностей, які були доступні раніше. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС. Ще 5 ГВт було недоступно енергосистемі (на кінець минулої зими) через пошкодження від обстрілів. Багато вже відновлено, але, очевидно, що не все", – пояснив економіст.

Похолодання

Омельченко вказав, що на дефіцит електрики впливає і похолодання: падіння температури збільшило споживання. Це створює додаткове велике навантаження на енергосистему.

"Внутрішньої генерації всередині країни в окремі періоди вже не вистачає, тому дефіцит покривають також за рахунок імпорту, а подекуди – аварійної допомоги", – повідомив аналітик.

Проблема імпорту електроенергії

Омельченко звернув увагу, що Україна використовувала імпорт електроенергії навіть не на половину можливостей.

"НЕК "Укренерго" не може залучати цей інструмент в повній і потрібній мірі, бо поточний рівень прайс-кепів на ринку не дозволяє в окремі години купувати електроенергію закордоном по ринковій ціні. Точніше, формально дозволяє, але "сміливців" це робити собі у збиток на українському ринку не знайшлося", – пояснив фахівець.

Аварійні ремонти

Ще одна причина дефіциту електрики – те, що підвищене навантаження на енергосистему через похолодання та балансування нарощеної до максимуму атомної генерації, довгострокові наслідки масованих атак спричиняють періодичне випадання блоків електростанцій у ремонти.

Аналітик зазначив, що це – не щось екстраординарне, адже такі аварійні ремонти трапляються щороку.

"З єдиною лише різницею… і тут ми повертаємося до першої та ключової причини – немає резервів, щоб їх замінити на періоди ремонтів. Раніше вони були, і їх було вдосталь", – повідомив Омельченко.

Дефіцит електрики буде цілу зиму

"Не треба бути енергетиком, щоб розуміти, що з дефіцитом ми будемо жити усю зиму. Хочу одразу усіх заспокоїти, що це не щось екстраординарне. Це наша нова даність. Яку наші енергетичні відомства знали та враховували при прогнозуванні енергетичного балансу", – запевнив економіст.

Він додав, що обсяги дефіциту електроенергії залежатимуть від погоди, наслідків нових обстрілів, швидкості відновлення і доступності імпорту для України.

До слова, раніше гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив, чи варто очікувати відключеннь світла за мінусової температури.

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